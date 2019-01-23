Сім'я Майкла Джексона обурена фільмом Залишаючи Нетландію

- 28.01.2019 15:48
Сім'я Майкла Джексона обурена фільмом Залишаючи Нетландію

 На фестивалі «Санденс» була вперше була показана чотиригодинна документальна картина про поп кумира 20 сторіччя Майкала Джексона «Залишаючи Нетландію» (Leaving Neverland). В фільмі Дена Ріда розповідаються подробиці педофільських відносин між дорослим Майклом Джексоном та дітьми Уейдом Робсоном і Джеймсом Сейфчаком, які на думку автора фільма справді мали місце. Показані в ньому кадри шокували публіку. Деякі критики охрестили кінострічку хоррором, а Джефф Уеллс, автор порталу Hollywood Elsewhere, заявив, що після цього фільму захисники Джексона перестануть підтримувати кумира.
Членів сім'ї Майкла Джексона розлютив новий документальний фільм про поп-співака «Залишаючи Нетландію» (Leaving Neverland). Про це повідомляє ABC News у понеділок, 28 січня.

За їх словами, він привертає зайву увагу до Уейду Робсону і Джеймсу Сейфчаку. У кінострічці чоловіки розповіли, що в дитинстві піддалися сексуальному насильству на ранчо музиканта. Робсон познайомився з Джексоном під час танцювального конкурсу в 5 років і сказав, що сексуальне насильство почалося, коли йому було 7 років. Сейфчук знявся в рекламному ролику «Пепсі» з Джексоном у віці близько 8 років, і передбачуване насильство почалося після місяців тісної дружби.
Як стверджує Сейфчук практично кожна споруда майданчику вілли Neverland мала притулки з ліжками або куточками конфіденційності. За словами Сейфчука було багато місць навколо ранчо, де Джексон приставав до нього. Це включає в себе закритий приватний ящик у кінотеатрі Джексона, який мав одностороннє скло, так що ніхто в кінотеатрі не міг бачити, що коїться всередині. Сім'я Джексона назвала всі ці звинувачення неправдивими, а також висловила невдоволення тим, що ЗМІ повірили їм, а не словам «сотень сімей і друзів по всьому світі, які проводили час з Майклом».

«Майкл завжди підставляв іншу щоку, ми завжди підставляли іншу щоку, коли люди переслідували членів нашої сім'ї. Це шлях Джексонів. Але ми не можемо стояти осторонь, поки тривають публічні самосуди. Майкла немає з нами, і він не може захистити себе, в іншому випадку ці звинувачення не були б висунуті », - йдеться в заяві родичів виконавця.

Вони підкреслили, що в 2005 році на ранчо музиканта «Нетландія» проходили ретельні перевірки. Тоді ж співака визнали невинним у розбещенні неповнолітніх. При цьому режисер фільму Ден Рід сказав, що не сумнівається в правдивості історій Робсона і Сейфчака.
Фільм Дена Ріда "Leaving Neverland" планує покаати в своєму єфірі канал HBO навесні 2019.

Ключові слова: Залишаючи Нетландію

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