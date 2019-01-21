Вчені пояснили, чому обмеження сну смертельно небезпечно

- 25.01.2019 20:44
Вчені пояснили, чому обмеження сну смертельно небезпечно

В Вашингтонському університеі в Сент-Луїсі (США) вчені доказали, що недостатня кількості сна приводить до розвинення хвороби Альцгеймера, дуже тяжкох форми деменції, що призводить до смерті через втрату у людини можливості пересуватись та виснаження організму. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.Також у ході досліджень було виявлено, що депривація сна у гризунів і людях збільшує кількість тау-білка в центральній нервовій системі. При хворобі Альцгеймера молекули тау-белка, що містять невизначену кількість залишків фосфорної кислоти, утворюють скупчення - нейрофібрилярні клуби - і припиняють виконувати функції по стабілізації внутрішньоклітинних структур, які називаються мікротрубочками. Вважається, що поява клубів провокує смерть нейронів в мозку хворих людей. що кількість тау-білка збільшується в спинномозковій рідині (лікворі) гризунів в нічний час, коли тварини сплять. Порушення денного відпочинку також провокувало дворазове підвищення вмісту білка в світлий час доби. Аналіз ліквору, взятого у восьми чоловік після нормального сну і безсонної ночі, показав, що вміст тау-білка в останньому випадку збільшувалася на 50 відсотків. Вчені прийшли до висновку, що тау-білок накопичується в мозку протягом всього часу неспання, а сон дозволяє позбутися від зайвої кількості потенційно патогенного з'єднання. Депривація сну підвищує ймовірність формування клубків тау-білком, стверджують американські вчені.
 

Ключові слова: сон, користь сна, причини хвороби Альцгеймера, що буде якщо не спати

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