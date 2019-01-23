90-річчя Патріарха Філарета

- 23.01.2019 17:47
90-річчя Патріарха Філарета

Сьогодні, 23 січня 2019 Почесний Патріарх УПЦ Філарет святкує своє 90-річчя. З ювілеєм Філарета поздоровив Президент України Петро Порошенко, багато кандидатів на посаду Президента України , частина Народних депутатів України, прихожани, громадські діячі. У Володимирському соборі у першій половині дня була а відправлена святкова служба, Патріарху співслужили собор архієреїв, які прибули до Києва привітати Патріарха з днем народження та ієреї УПЦ. Також на службі були присутні викладачі та студенти Київської православної богословської академії. Після служби єпископи, священнослужителі та прихожани привітати ювіляра з днем народження. Під час Божественної літургії співали Патріарший «верхній» хор Володимирського собору, кліросний хор Володимирського собору та хор КПБА під керівництвом диякона Юрія Мигаля.
Поздоровити Почесного Патріарха з ювілеєм прибула лідер партії БЮТ, кандидат в Президенти України Юлія Тимошенко з однопартійцями, представники державної влади та громадськості з різних регіонів України, голова Сумської ОДА Микола Клочко, військовослужбовці, волонтери та українська інтелігенція.
Напередодні Президент України Петро Порошенко присвоїв Патріарху Філарету звання Героя України за видатну історичну роль у становленні церкви та вручив орден Держави. Також Президент, який зараз перебуває на економічному форумі в Давосі звернувся до Філарета з поздоровленням, яке транслювала більшість телеканалів України. Президент підкреслив заслуги Патріарха серед яких головні- боротьба Філарета за самостійність Української церкви, переклад Біблії українською мовою та веданта роль Філарета та його внесок у процес надання автокефалії православній церкві в Україні.
У ці хвилини в палаці Україна проходять Урочистості з нагоди 90-річчя Почесного патріарха Православної церкви України Філарета. В трансляції, яку проводив 5 канал можна було побачити Звернення Президента України Петра Порошенка. Вітання прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Вітання голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Вітання предстоятеля Української греко-католицької церкви Святослава. .Вітання Президентів України Віктора Ющенко та Леоніда Кравчука

 

 

Ключові слова: 90-річчя Патріарха Філарета

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