Святослав Вакарчук повертається у політику

- 23.01.2019 16:20
Святослав Вакарчук повертається у політику

Святослав Вакарчук відомий співак і засновник Океан Ельзи, філантроп та громадський діяч заявив про повернення в політику. Про те, що скоро планує повернутись у велику політику. Святослав заявив, виступаючи під час мероприємства Real changes in Ukraine – a must for a successful future, що пройшло в Лондоні, 22 січня 2019 року в готелі Attlee, Portcullis House , Bridge Street, Вестмінстер
Виступ Вакарчука під назвою «Реальні зміни в Україні - необхідність успішного майбутнього» викликав велику зацікавленість у аудиторії. Під час свого виступу Вакарчук говорив про необхідність нових лідерів і нову політичну культуру в Україні, верховенство права та становлення громадянського суспільства.

"Я в справі, і ви дізнаєтеся більше найближчим часом. Я хотів би привнести в українську політику якомога більше нових осіб. Влада як така мене не цікавить. Що тягне мене в політику, так це розчарування нинішнім станом української політики. Дивитися на все ці особи на рекламних щитах Києва нестерпно ", - сказав Вакарчук.


 

Ключові слова: Святослав Вакарчук 2019, Вакарчук президентські вибори 2019

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