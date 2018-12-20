



Юлія Тимошенко кандидат на пост Преидента України - 22.01.2019 15:41

Сьогодні на урочистому з’їзді ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила про свій намір балотуватись на пост Президента України. Це рішення було одноголосно підтримано учасниками з’їзду, однопартійцями Тимошенко. Виступаючи з трибуни Палацу Україна, Юлія Тимошенко показала «Угоду с громадянами України» де прописані конкретні кроки яки мають бути обов'яково виконані, якщо Ю.Тимошенко стане президентом України. Роздруковану угоду повинні роздати присутнім на зїзді партії, також ц угода повинна бути доступна для ознайомлення будь-якому громадянину України . Тимошенко назвала важливим та символічним днем- день 100-річчя української Соборності, та закликала присутніх взятись за руки. Тимошенко підкреслила особливий внесок Патріарха Філарета у розбудову Української держави. «Я вірю в Вас, я вірю в Україну, Слава Україні»- такими словами закінчила Тимошенко свій виступ. Виступ Тимошенко неодноразово супроводжувався бурхливими оваціями. Олександр Пономарьов заспівав пісню "Заспіваймо пісню про Україну"

Джерело: Платинова Буковина

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