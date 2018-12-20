Юлія Тимошенко кандидат на пост Преидента України

- 22.01.2019 15:41
Юлія Тимошенко кандидат на пост Преидента України

Сьогодні на урочистому з’їзді ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила про свій намір балотуватись на пост Президента України. Це рішення було одноголосно підтримано учасниками з’їзду, однопартійцями Тимошенко. Виступаючи з трибуни Палацу Україна, Юлія Тимошенко показала «Угоду с громадянами України» де прописані конкретні кроки яки мають бути обов'яково виконані, якщо Ю.Тимошенко стане президентом України. Роздруковану угоду повинні роздати присутнім на зїзді партії, також ц угода повинна бути доступна для ознайомлення будь-якому громадянину України . Тимошенко назвала важливим та символічним днем- день 100-річчя української Соборності, та закликала присутніх взятись за руки. Тимошенко підкреслила особливий внесок Патріарха Філарета у розбудову Української держави. «Я вірю в Вас, я вірю в Україну, Слава Україні»- такими словами закінчила Тимошенко свій виступ. Виступ Тимошенко неодноразово супроводжувався бурхливими оваціями. Олександр Пономарьов заспівав пісню "Заспіваймо пісню про Україну"

Джерело: Платинова Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кандидат в Президенти України І. Шевченко набрав в Давосі безкоштовних шапок Шевченко, кандидат в Президенти України набрав безкоштовних шапок, перебуваючи на світовому економічному форумі в Давосі, та похизувався цим на своїй сторінці в Фейсбук. 22 січня Шевченко взяв одну шапку виклавши відео з цікавим автоматом та коментарем
- 24.01.2019 16:55
90-річчя Патріарха Філарета У ці хвилини в палаці Україна проходять Урочистості з нагоди 90-річчя Почесного патріарха Православної церкви України Філарета
- 23.01.2019 17:47
На Буковині розмитнили понад 4200 євроблях Протягом минулої доби, 22 січня, було оформлено 184 автомобілі з «єврономерами», за них сплачено майже
- 23.01.2019 16:30
Святослав Вакарчук повертається у політику Під час свого виступу Вакарчук говорив про необхідність нових лідерів і нову політичну культуру в Україні, верховенство права та
- 23.01.2019 16:20
Володимир Зеленський був висунутий кандидатом в Президенти України На відео ми бачимо молодих людей, що зібралися в неформальній обстановці за поїданням піци, бургерів і
- 21.01.2019 21:35
Олег Ляшко- кандидат в Президенти України до Ляшко стали підходити однопартійці і прихильники, щоб зробити з ним селфі. Просуваючись до виходу із залу Ляшко
- 21.01.2019 17:26
У світі 22 милліона осіб, кожен з яких має від 1 до 30 млн. долларів За підрахунками Wealth-X, до кінця 2018 року в світі жили 22,4 млн осіб, кожен з яких володіє статком
- 16.01.2019 13:36
У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука обушуки Факт обшуків у коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердив сам
- 22.12.2018 12:53
Скільки українців працює у Польщі станом на грудень 2018 року? У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців працюють за кордоном. Рева наголосив, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.
- 22.12.2018 09:42
Гончаренко: В представників опозиції вселилися біси Сьогодні під час розгляду питань стосовно провового обгрунтування зміни назви в українській православній церкві, у
- 20.12.2018 14:21

Всі новини