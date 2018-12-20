



Володимир Зеленський був висунутий кандидатом в Президенти України - 21.01.2019 21:35

Сьогодні, 21 січня 2019 року Володимир Зеленський був висунутий кандидатом в Президенти України партією «Слуга Народу». Зеленський виклав на своїй сторінці в Фейсбук відео яке демонструє загальну атмосферу, що панувала під час висунення кандидата. На відео ми бачимо молодих людей, що зібралися в неформальній обстановці за поїданням піци, бургерів і несанкціонованим розпиванням соків. Раніше на персональному сайті Володимира Зеленського був розміщений заклик: «Я йду, ти зі мною?». Відвідувачам сайту Зеленського пропонується заповнити невелику анкету і стати частиною команди «Зе!»

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