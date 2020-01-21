



Олег Ляшко- кандидат в Президенти України - 21.01.2019 17:26

Олег Ляшко з сегодншнего дня офіційно кандидат в президенти України. "Радикальна партія Олега Ляшка" одноголосним рішенням висунула кандидатом в президенти лідера партії - Олега Ляшка.

Рішення 22-го з'їзду Радикальної партії Олега Ляшка було оголошено під бурхливі овації аудиторії.



"Я ніколи не був при владі, при тому, що я знаю, що треба робити. У мене немає офшорів, я живу в Україні, моя дочка вчиться в Україні. Я знаю, як зробити, щоб кожен зміг реалізуватися в Україні", - заявив Ляшко, звертаючись з трибуни до українців. Ляшко пообіцяв втілити в життя свій план по відновленню економіки України. Ляшко також сказав, що хоче заборонити народним депутатам балотуватись більше двох разів, планує запровадити механізм відкликання депутатів, а також скоротити кількість народних депутатів у Верховній Раді до 250 осіб. Після того, як пролунав Гімн України, до Ляшко стали підходити однопартійці і прихильники, щоб зробити з ним селфі. Просуваючись до виходу із залу Ляшко дякував своїх прихильників і підбадьорював гаслом «Вперед до перемоги!».Також кандидат в Президенти неодноразово обіцяв людям приїхати в те чи інше місто України.

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