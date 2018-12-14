



У світі 22 милліона осіб, кожен з яких має від 1 до 30 млн. долларів - 16.01.2019 13:36

За підрахунками Wealth-X, до кінця 2018 року в світі жили 22,4 млн осіб, кожен з яких володіє статком від $ 1 млн до $ 30 млн. За рік загальна кількість таких людей зросла на 1,9%, а їх сукупний статок - на 1,8%, до $ 61,28 трлн.

За оцінкою Wealth-X, 89,3% всіх HNW світу (понад 20 млн чоловік) складають люди зі статком від $ 1 млн до $ 5 млн, однак їх сукупний статок становить лише 61,2% капіталу всіх HNW. Власники станів в $ 20-30 млн становлять менше 1% від загального числа HNW, а їх сукупний статок - 7% капіталу всіх HNW.

Експерти Wealth-X відзначають, що в 2018 році чисельність HNW в світі і їх добробут росли повільніше, ніж економіка в цілому (за оцінкою Світового банку, приріст світового ВВП в 2018 році склав 3%).

Зокрема, в країнах Азії, ВВП яких за рік виріс на 8%, а біржові індекси - на 11%, число HNW за рік збільшилася всього на 0,6%, до 5,57 млн ​​осіб, а їх загальний стан - на 0 , 3%, до $ 15,48 трлн. За даними Wealth-X, успіхи економіки в Азії стимулюють в першу чергу зростання числа мільярдерів і Ultra-High Net Worth (UHNW, люди зі статком понад $ 30 млн).

У Північній Америці темпи приросту числа HNW і їх капіталів виявилися лише трохи вищі за середньосвітові (+ 2,1% і + 2% відповідно). Помітно швидше росли обидва показники на Близькому Сході (+ 3,1% і + 3,4%) і в Європі (+ 4,5% і + 4,4%). Зате в інших регіонах світу HNW стало менше: в країнах Тихоокеанського регіону їх число скоротилося на 1,9%, в Африці - на 2,5%, а в Південній Америці і на Карибах - відразу на 7,6%.

Дві третини всіх HNW світу, за даними Wealth-X, живе зараз в Північній Америці (41%, понад 9,18 млн осіб) і Європі (25%, більш 5,674 млн). При цьому три чверті всіх HNW світу живуть за все в десяти країнах - в США (8,68 млн осіб), Китаї (1,88 млн), Японії (1,619 млн), Німеччини (1,02 млн), Великобританії (893,9 тис.), Франції (877,4 тис.), Канаді (505 тис.), Південній Кореї (476,7 тис.), Австралії (473,6 тис.) і Італії (418 тис.).

Україна увійшла в топ-10 країн за майбутнього зростання кількості доларових мільйонерів

Україна увійшла в десятку країн, в яких протягом найближчих п'яти років чисельність доларових мільйонерів буде рости швидше за все.

Про це йдеться в звіті High Net Worth Handbook 2019 міжнародної консалтингової компанії Wealth-X.

Експерти Wealth-X вважають, що протягом найближчих п'яти років чисельність людей зі статком від $ 1 млн до $ 30 млн (High Net Worth, HNW) особливо швидко зростатиме в країнах Азії (в середньому на 7,6% щорічно).

У той же час лідером топ-10 країн, в яких нові HNW аж до 2023 року будуть з'являтися частіше за все, стала Нігерія. Згідно з прогнозом Wealth-X, число HNW в цій африканській країні буде щорічно збільшуватися на 16,3%, тоді як в Китаї - лише на 9,8%.

Крім того, в топ-10 увійшли Єгипет (очікувані темпи річного приросту HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), В'єтнам (10,1%), Польща (10%), Кенія (9,8%) , Індія (9,7%) Філіппіни (9,4%) і Україна (9,2%).

"Топ-10 країн з найбільш швидко зростаючої чисельністю HNW є різношерсту групу. Поява деяких небагатих країн, де чисельність HNW низька, очікувано, якщо врахувати темпи зростання (їх економік, - ред.), Але Польща і Кенія - це сюрприз", - відзначається в звіті.

Платинова Буковина, Чернівці

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