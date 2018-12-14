У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука обушуки

- 22.12.2018 12:53
У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука обушуки

У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука правоохоронці провели обшуки.
Факт обшуків у коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердив сам колишній чиновник.

«Деякі місцеві ЗМІ повідомили вчора, що обшуки нібито проводили працівники НАБУ. Але їх там не було. Насправді, це були співробітники управління захисту економіки. Частина була з Тернопільської області, решта – місцеві, чернівецькі», – сказав Фищук.
Колишній посадовець вважає, що таким чином його та його родину хочуть залякати та знайти документи, які, на його думку, засвідчують порушення на митниці та в самій структурі УЗЕ в Чернівецькій області.

«Це хотіли в черговий раз мене залякати. Обшуки тривали більше 4 годин. На мою думку, вони шукали документи про те злочинне угруповання, яке зараз є на Чернівецькій митниці та в самому управлінні захисту економіки. Але з чим вони прийшли, з тим і пішли», – розповів екс-голова Чернівецької ОДА.

В Управлінні захисту економіки в Чернівецькій області підтвердили факт обшуків у Фищука. Щоправда, додали, що детальнішу інформацію зможуть прокоментувати в секторі комунікації Департаменту захисту економіки Нацполіції. 

У березні цього року працівники управління захисту економіки разом із прокуратурою вже проводили обшуки у родини Фищука. Тоді голова ОДА назвав ці обшуки зведенням

Источник фото ukrinform. ua/

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Скільки українців працює у Польщі станом на грудень 2018 року? У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців працюють за кордоном. Рева наголосив, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.
- 22.12.2018 09:42
Гончаренко: В представників опозиції вселилися біси Сьогодні під час розгляду питань стосовно провового обгрунтування зміни назви в українській православній церкві, у
- 20.12.2018 14:21
Двох «горе-бізнесменів» затримано на кордоні
- 20.12.2018 09:34
США оголосили про відхід з Сирії У США занепокоїлися перемогою Росії в Сирії після
- 19.12.2018 11:34
Поліцейські викрили двох неповнолітніх крадіїв Зловмисники поцупили з торгового закладу продукти харчування, загальною вартістю понад 2 тисячі гривень.
- 19.12.2018 10:37
Apple запідозрили у брехні про iPhone X Компанія Apple невірно вказала характеристики екрану смартфона iPhone X. Про
- 17.12.2018 11:07
Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній допомогав Олегу Сенцову і Володимиру Балуху При цьому він особливо підкреслив, що митрополит Єпіфаній - «смиренна людина».
- 17.12.2018 09:20
Художниця імплантувала собі три десятка чіпів в різні місця. Фото та відео Шведська художниця і фотограф Арвида бюстр імплантувала собі під шкіру по всьому тілу
- 14.12.2018 16:28
Найпопулярніші страхи мешканців планети Земля Абсолютним рекордсменом тред став коментар користувача ...
- 14.12.2018 13:23
Суддя показала фігу. Фото
- 14.12.2018 11:09

Всі новини