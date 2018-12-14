



У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука обушуки - 22.12.2018 12:53

У колишнього голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука правоохоронці провели обшуки.

Факт обшуків у коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердив сам колишній чиновник.

«Деякі місцеві ЗМІ повідомили вчора, що обшуки нібито проводили працівники НАБУ. Але їх там не було. Насправді, це були співробітники управління захисту економіки. Частина була з Тернопільської області, решта – місцеві, чернівецькі», – сказав Фищук.

Колишній посадовець вважає, що таким чином його та його родину хочуть залякати та знайти документи, які, на його думку, засвідчують порушення на митниці та в самій структурі УЗЕ в Чернівецькій області.

«Це хотіли в черговий раз мене залякати. Обшуки тривали більше 4 годин. На мою думку, вони шукали документи про те злочинне угруповання, яке зараз є на Чернівецькій митниці та в самому управлінні захисту економіки. Але з чим вони прийшли, з тим і пішли», – розповів екс-голова Чернівецької ОДА.

В Управлінні захисту економіки в Чернівецькій області підтвердили факт обшуків у Фищука. Щоправда, додали, що детальнішу інформацію зможуть прокоментувати в секторі комунікації Департаменту захисту економіки Нацполіції.

У березні цього року працівники управління захисту економіки разом із прокуратурою вже проводили обшуки у родини Фищука. Тоді голова ОДА назвав ці обшуки зведенням

Источник фото ukrinform. ua/

Платинова Буковина, Чернівці

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