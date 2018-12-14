



Скільки українців працює у Польщі станом на грудень 2018 року? - 22.12.2018 09:42

У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців працюють за кордоном. Рева наголосив, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.

На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб. Про це 22 грудня під час підсумкової прес-конференції у Києві повідомив глав Мінсоцполітики Андрій Рева з посиланням на дані Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева.

Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.



"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 21 травня Міністр праці Чехії Ярослава Нємцова розповіла, що в країні готують програму, яка прискорить працевлаштування українців.

У грудні 2017 року президент Польщі Дуда підписав зміни до закону про працевлаштування іноземців.

Платинова Буковина, Чернівці

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