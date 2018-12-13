Двох «горе-бізнесменів» затримано на кордоні

- 20.12.2018 09:34
Двох «горе-бізнесменів» затримано на кордоні

На кордоні з ЄС затримано іноземця, який легально заїжджав в Україну, а надалі поза пунктом пропуску переправляв сигарети за кордон.

Чоловіка затримали вчора ввечері прикордонники відділу «Порубне», за інформацією дільничного інспектора, який побачив рух невідомої особи в сторону кордону. Іноземця, група реагування виявила неподалік державної межі, саме коли той спробував перемістити близько тисячі пачок сигарет марки «Марбле», «Ашіма», «Кент», «Ротманс» та «Парламент». Як згодом з’ясувалося, затриманим виявився громадянин Румунії, про що свідчив його паспортний документ. Окрім, сигарет чоловік переправляв 10 тисяч петард, які теж знаходилися у сумці.
На даний час затриманий разом з товаром знаходиться на відділі прикордонної служби «Порубне», його подальшу долю вирішуватиме суд.
Ще одного охочого заробити на сигаретах, того ж дня виявили прикордонники та митники в пункті пропуску «Порубне». Намагаючись перетнути кордон по смузі руху «зелений коридор» буковинець прихопив з собою чималу кількість тютюнові вироби, які сховав у спеціально виготовленому тайнику, а саме в під декоративною обшивкою однієї зі стінок автомобіля.
За порушення чинного законодавства чоловік позбувся мікроавтобуса марки «Volkswagen Transporter», 2004 року випуску, який був вилучений та оцінений 200 тисяч гривень. Поряд з автомобілем чоловіка позбавили й тютюнових виробів марки «Marlboro», «Camel», «Glamour», «Winston», «Rothmans» та «Davidoff» на майже 20 тисяч гривень.

Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону

 

Платинова Буковина, Чернівці

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