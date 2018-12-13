Гончаренко: В представників опозиції вселилися біси- 20.12.2018 14:21
Сьогодні під час розгляду питань стосовно провового обгрунтування зміни назви в українській православній церкві, у Верховній Раді сталася бійка. Передував ій конфлікт між представниками Народного фронту та Опоблоком.
Нестор Шуфрич зірвав плакат з триьуни Верховної ради, на якому було написано заклик призвати О. Медведчука до кримінальнгї відповідальності.
У той же момет зав'язалася бійка, де ніхто не сильно не постраждав, але кожна зі сторін обвинувачувала опонентів у служанні темним силам.
Народний депутат О. Гончаренко у коментарі телеканалам заявив, що зміна назви церкви в Україні - цілком логічне продовження подій, адже за словами Олександра Гончаренка, Патріарх Кирило є генералом ФСБ Росії та приймає учать у засіданні Міністерства Оборони Росії.
Протести Опозиційного блоку О. Гончаренко пояснив тим, що у політиків з цієї політичної сили вселилися біси та тому так різко реагцють на законодавці зміни стосовно православної церкві.
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