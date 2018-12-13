Поліцейські викрили двох неповнолітніх крадіїв

- 19.12.2018 10:37
Поліцейські викрили двох неповнолітніх крадіїв

 Зловмисники поцупили з торгового закладу продукти харчування, загальною вартістю понад 2 тисячі гривень.

 

Учора, 17 грудня, з повідомленням про крадіжку, до поліцейських звернулася 33-річна жителька Чернівців. Жінка розповіла, що у селищі міського типу Глибока невідомі особи пошкодили вікно закладу, проникли до приміщення та викрали продукти харчування.

 

У ході проведення оперативно-розшукових заходів інспектори ювенальної превенції Глибоцького відділення поліції вже невдовзі встановили, що крадіжку скоїли двоє неповнолітніх місцевих жителів, віком 16 і 14 років. Через бажання поласувати вкраденим, підлітки тепер відповідатимуть перед законом.

 

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин хлопцям загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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