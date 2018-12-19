



США оголосили про відхід з Сирії - 19.12.2018 11:34

У США занепокоїлися перемогою Росії в Сирії після виведення американських військ

США почали виведення своїх військових з Сирії. Таку заяву зробила речник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

Виведення військ займе від 60 до 100 днів. У той же час всі співробітники Держдепартаменту будуть відправлені на батьківщину протягом 24 годин.

Як наголошується в повідомленні, перемога над терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІГ, заборонена в Росії) в Сирії не означає закінчення діяльності міжнародної коаліції на чолі з США і проводиться нею кампанії. Вона, згідно із заявою, «увійде в нову фазу».

Раніше 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про перемогу над «Ісламським державою» в Сирії. До цього стало відомо про готовність США вивести всіх своїх військових з території країни. Це пов'язано зі швидким закінченням військової кампанії зі звільнення територій, які раніше займали бойовики «Ісламської держави».

У квітні стало відомо, що США збираються посилити боротьбу з ІГ в Сирії. За словами Меттіса, американські військові «продовжать боротьбу і будуть розширювати її». Таку заяву було пов'язано з повідомленнями про збільшену активність осередків терористів в Сирії.

Про повний розгром «Ісламської держави» і швидке виведення військових президент США Дональд Трамп говорив також в березні.

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