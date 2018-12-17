



Apple запідозрили у брехні про iPhone X - 17.12.2018 11:07

Компанія Apple невірно вказала характеристики екрану смартфона iPhone X. Про це говориться в позові, що надійшов до Окружного суду Північної Каліфорнії, пише CNET.

За словами позивачів, реальне значення екрану - 5.6875 дюйма, в той час як компанія вказала 5,8 дюйма. Також наголошується, що виробник говорить про дозвіл 2436 x 1125 пікселів, проте позивачі вважають, що вони нижче.

Раніше 22 листопада повідомлялося, що Apple поверне виробництво iPhone X для продажу пристроїв в деяких регіонах. Таке рішення було прийнято через низький рівень продажу нових iPhone Xs і Xr.

Після осінньої презентації нових смартфонів Apple прибрала з офіційного сайту інформацію про iPhone X, SE і 6s. Це означає, що виробництво і продаж смартфонів припинені, компанія також припинила продаж аксесуарів для цих моделей.

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