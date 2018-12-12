



Художниця імплантувала собі три десятка чіпів в різні місця. Фото та відео - 14.12.2018 16:28

Історія життя як на долоні. По всьому світі багато людей вживляють собі чіпи. Шведи попереду планети всій. Поки чіпи не вживляються масово - технологія не цікава хакерам. Але є особливості та загрози, вважають деякі дослідники. Вживляють собі чіпи менеджери, лікарі та багато інших людей.

Шведська художниця і фотограф Арвида бюстр імплантувала собі під шкіру по всьому тілу 30 NFC-чіпів. Вона опублікувала відеозапис операції в Instagram в п'ятницю, 14 грудня.

Бюстр розповіла журналу Dazed, що вважає цю процедуру схожою з татуюванням тіла - у неї немає прагматичних переваг, але вона служить способом невербального спілкування з оточуючими. «Кожен чіп виглядає ніби велике рисове зернятко, вони можуть бути активовані за допомогою NFC-рідера - наприклад, мобільного телефону», - пояснила вона.

Операція була проведена в середині листопада для експозиції художниці, що відкрилася в Стокгольмі. Дівчина виступила в якості експоната, дозволивши всім бажаючим зчитувати з її NFC-чіпів інформацію за допомогою телефонів. За словами бюстр, її перформанс - метафора домінування технологій і одночасно демонстрація вічного людського бажання виражати себе у творчій сфері.

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Платинова Буковина, Чернівці

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