



Найпопулярніші страхи мешканців планети Земля - 14.12.2018 13:23

Пользователь Reddit під ніком akhalwhocannotride запропонував обговорити явища, які не такі жахливі, як про них говорять. Відвідувачам найбільшого іміджборда настільки сподобалася ця ідея, що вони вивели пост в топ ресурсу, залишивши під ним понад 26 тисяч коментарів.

Абсолютним рекордсменом тред став коментар користувача CynicalDick, який написав про здаються на перший погляд нездоланними проблеми з комп'ютером.

"Слухайте уважно. Ви уважно слухаєте? Якщо ваш комп'ютер не працює, ось як це виправити. Це вразить вас. Серйозно, моя компанія платить мені 500 доларів на годину за виправлення серверів клієнтів, і це саме те, що я роблю (не жартую). Прочитайте повідомлення про помилку. Введіть повідомлення про помилку в Google. Прочитайте і проаналізуйте кращі п'ять відповідей. Це вирішує 95 відсотків проблем. Для решти п'яти відсотків - запасіться 500 доларами і дзвоніть мені », - розкрив він« секрет ».

SuzQP викрила страшилку про менопаузу і вказала на позитивні сторони цього періоду. «Це трохи лякає, але в той же час менопауза може бути полегшенням. Немає більше незручних або хворобливих періодів (менструації), не треба турбуватися про контролю над народжуваністю, більше немає занепокоєння про пізньої вагітності. І суспільство винагороджує ваші дурні жарти і дивна поведінка. Всі люблять забавну бабусю! »- пожартувала вона.

Серед найпопулярніших відповідей на питання про те, що не так важко, як здається, виявилася чесність. «Бути чесним в тому, що ти відчуваєш, і визнаватися в цьому кому-небудь. Просто скажи їм, що ти божевільний, щасливий, засмучений, збуджений, що завгодно. Просто будь відвертий », - порадив dennisvrector.

Одним з найбільш «залайканних» коментарів також стала пропозиція не боятися виходити в люди поодинці, будь то супермаркет, «Ікея», кінотеатр або кафе. Користувачі також закликали інших не боятися старіти. «Час робить тебе сміливіше», - уклав юзер з ніком 44problems.

Платинова Буковина, Чернівці

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