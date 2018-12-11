Найпопулярніші страхи мешканців планети Земля

- 14.12.2018 13:23
Найпопулярніші страхи мешканців планети Земля

Пользователь Reddit під ніком akhalwhocannotride запропонував обговорити явища, які не такі жахливі, як про них говорять. Відвідувачам найбільшого іміджборда настільки сподобалася ця ідея, що вони вивели пост в топ ресурсу, залишивши під ним понад 26 тисяч коментарів.

Абсолютним рекордсменом тред став коментар користувача CynicalDick, який написав про здаються на перший погляд нездоланними проблеми з комп'ютером.

"Слухайте уважно. Ви уважно слухаєте? Якщо ваш комп'ютер не працює, ось як це виправити. Це вразить вас. Серйозно, моя компанія платить мені 500 доларів на годину за виправлення серверів клієнтів, і це саме те, що я роблю (не жартую). Прочитайте повідомлення про помилку. Введіть повідомлення про помилку в Google. Прочитайте і проаналізуйте кращі п'ять відповідей. Це вирішує 95 відсотків проблем. Для решти п'яти відсотків - запасіться 500 доларами і дзвоніть мені », - розкрив він« секрет ».

SuzQP викрила страшилку про менопаузу і вказала на позитивні сторони цього періоду. «Це трохи лякає, але в той же час менопауза може бути полегшенням. Немає більше незручних або хворобливих періодів (менструації), не треба турбуватися про контролю над народжуваністю, більше немає занепокоєння про пізньої вагітності. І суспільство винагороджує ваші дурні жарти і дивна поведінка. Всі люблять забавну бабусю! »- пожартувала вона.

Серед найпопулярніших відповідей на питання про те, що не так важко, як здається, виявилася чесність. «Бути чесним в тому, що ти відчуваєш, і визнаватися в цьому кому-небудь. Просто скажи їм, що ти божевільний, щасливий, засмучений, збуджений, що завгодно. Просто будь відвертий », - порадив dennisvrector.

Одним з найбільш «залайканних» коментарів також стала пропозиція не боятися виходити в люди поодинці, будь то супермаркет, «Ікея», кінотеатр або кафе. Користувачі також закликали інших не боятися старіти. «Час робить тебе сміливіше», - уклав юзер з ніком 44problems.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: найпопулярнійший страх на Землі

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