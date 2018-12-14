



Суддя показала фігу. Фото - 14.12.2018 11:09

Український правозахисник Сергій Наумович опублікував в Facebook фотографію української судді Лариси Щербань, де та показує «фігу» під час судового засідання. Користувачі мережі засудили поведінку жінки і вибухнули жартами по воду її жесту.

Наумович назвав знімок фотографією дня «або навіть місяці». «Ні, не фейк, ні, не фотошоп, ні, не постановочний знімок», - уточнив він.

Інцидент стався під час засідання у справі проти українця, обвинуваченого у виготовленні або збуті заборонених засобів. Суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань адресувала свій жест адвокату Сергію Галчанскому.

Пост зібрав більше тисячі реакцій. Підписники Наумовича прийшли в ступор від поведінки судді. Вони назвали зображення справжнім обличчям українського правосуддя. «Ну, нарешті-то зовнішня форма і внутрішня суть українського правосуддя органічно злилися воєдино», - іронічно зауважив один з коментаторів.

Деякі юзери порахували жест проявом чесності з боку судді. На їхню думку, так жінка чітко дала зрозуміти своє ставлення до подій в залі суду. Частина передплатників запропонували помістити фото Щербань на герб міністерства юстиції.

Платинова Буковина, Чернівці

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