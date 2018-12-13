Карта бомбосховищ Чернівців- 13.12.2018 20:37
Де у Чернівцях розміщені бомбосховища та приміщення подвійного використання.
Карту дивіться нижче - після переліку адрес бомбосховищ Чернівців:
Наводимо офіційний перелік від ДСНС:
м. Чернівці:
вул. Герцена, 17
вул. Героїв Майдану, 152
вул. Щепкіна, 4
вул. Комарова, 28
Садова вул., 3А
Головна вул., 104
вул. Тобілевича, 1
вул. Олега Кошового, 57
Головна вул., 187
вул. Герцена, 3
вул. Герцена, 5
Головна вул., 125
вул. Гоголя, 5
Головна вул., 55
Хотинська вул., 39
вул. Лук'яна Кобилиці, 88а
вул. Стасюка, 5
Соборна пл., 7
вул. Худякова, 1
вул. Комунальників, 5
Головна вул., 91
вул. Кобилянської, 55
Головна вул., 131
Головна вул., 137
Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття
вул. Руська, 120
вул. Руська, 121
вул. Руська, 122
вул. Руська, 123
вул. Руська, 124
вул. Руська, 125
вул. Руська, 126
вул. Руська, 127
вул. Руська, 128
вул. Руська, 161
вул. Руська, 162
вул. Руська, 163
вул. Руська, 164
вул. Головна,51
53
55
57
61-63
65
69-71
75
77
79
81
95
97
99
101
103
11
115
117
125
вул.Гоголя,3
4
5
6
9
11
13
вул. Кохановського,2
4
5
6
12
вул. Саксаганського,2
3
5
вул. Крилова,3
11
вул. Лєрмонтова, 1
2
вул. Пушкіна,6
10
18
пров. Пушкіна, 1
11
вул. С.Стоцького,3
4
5
вул. Добрянського,15
вул. Шевченка, 19
23
26
35
37
44
45
46
47
48
49
52
54
57
58
71
вул. Челюскінців,3
5
7
4
10
11
12
13
14
15
16
17
вул. О. Кобилянської, 10
12
вул. О. Кобилянської, 7
вул. О. Кобилянської, 19
вул. О. Кобилянської,8
вул. 0. Кобилянської, 14
вул. 0. Кобилянської,21
вул. О. Кобилянської,27
36
вул. Текстильників, 17
пр-кт Незалежності,40
42
83
85
87
вул. Вінниченко,3
вул. Головна,277
277а
277б
279
279а
279б
279 г
281
281а
2816
281 в
285 а
285 в
285 г
вул. Залозецького,93
95
97
103
105
107
111
113
115
вул. Герцена,3
5
вул. Головна, 137
вул. Головна,91
вул. Головна, 165
вул. Головна, 169
вул. Головна, 173
вул. Головна, 177
вул. Головна, 181
вул.Головна,183
вул. Головна, 185
вул. Головна, 187
вул. Головна, 189
вул. Головна, 197
вул. Головна, 201
вул. Головна, 207
вул. Головна,265а
вул. Головна,267а
вул. Головна, 119
вул. Руданського, 10а
Хотинська, 45-А
Хотинська, 45-В
Хотинська, 45-Г
Хотинська, 45-Д
Привокзальна, 21
Привокзальна, 21-А
Корбулицького, 3-А
Корбулицького, 21
Заводська, 5
Заводська, 7
Заводська, 9
М. Тореза, 52
М. Тореза, 79-А
Хотинська, 29
Хотинська, 31
Хотинська, 37
Хотинська, 39
Перемоги, 7
Перемоги, 13
Перемоги, 15
Надрічна, 3-А
Фестивальна, 7
Гайдара Аркадія, 11
Гайдара Аркадія, 1В
Гайдара Аркадія, 1Г
Гайдара Аркадія, 3А
Гайдара Аркадія, 9
Головна, 128
Головна, 160
Головна, 162
Незалежності проспект, 107
Незалежності проспект, 113
Незалежності проспект, 99
Полетаєва Федора, 4А
Полетаєва Федора, 5
Полетаєва Федора, 6
Полетаєва Федора, 6А
Полетаєва Федора, 6Б
Полетаєва Федора, 6В
Полетаєва Федора, 6Г
Полетаєва Федора, 7
Полетаєва Федора, 9
Небесної Сотні 16Б
Небесної Сотні 16В
Небесної Сотні 19
Небесної Сотні 21
Небесної Сотні 22
Небесної Сотні 23
Небесної Сотні 24
Небесної Сотні 26
Небесної Сотні 28
Стеф'юка Євгена, 10
Стеф'юка Євгена, 3
Стеф'юка Євгена, 3А
Стеф'юка Євгена, 3Б
Героїв Майдану, 31
Героїв Майдану, 33
Героїв Майдану, 37
Героїв Майдану, 39
Героїв Майдану, 138
Героїв Майдану, 160
Героїв Майдану, 162
Героїв Майдану, 164
Героїв Майдану, 166
Героїв Майдану, 172
Незалежності проспект, 72
Незалежності проспект, 74
Незалежності проспект, 76
Незалежності проспект, 78
Незалежності проспект, 80
Незалежності проспект, 92Д
Незалежності проспект, 94
Небесної Сотні, 1А
Небесної Сотні, 3А
Небесної Сотні, 7
Небесної Сотні, 7А
Небесної Сотні, 8
Небесної Сотні, 8А
Небесної Сотні, 8Б
Небесної Сотні, 9
Небесної Сотні, 10
Небесної Сотні, 10А
Небесної Сотні, 10Б
Небесної Сотні, 12
Небесної Сотні, 13А
Небесної Сотні, 15
Небесної Сотні, 17
Небесної Сотні, 19А
Головна, 104
Головна, 120
Головна, 126А
Головна, 118А
Головна, 108
Головна, 110
Головна, 112
Головна, 116
Коперніка Міколая, 1А
Коперніка Міколая, 2
Коперніка Міколая, 2А
Коперніка Міколая, 2Б
Коперніка Міколая, 9Б
Коперніка Міколая, 11А
Коперніка Міколая, 11Б
Коперніка Міколая, 13А
Коперніка Міколая, 13Б
Оренбурзька, 1А
Оренбурзька, 3А
Оренбурзька, 5
Оренбурзька, 10
Оренбурзька, 14
Оренбурзька, 16
Гончарова Івана, 4
Гончарова Івана, 6
Гончарова Івана провулок, 4
Гончарова Івана провулок, 6
Героїв Майдану, 43
Героїв Майдану, 45Б
Героїв Майдану, 47
Героїв Майдану, 49
Героїв Майдану, 53
Героїв Майдану, 55
Героїв Майдану, 57А
Героїв Майдану, 59А
Героїв Майдану, 59
Героїв Майдану, 63А 1-140
Героїв Майдану, 63А 141-170
Героїв Майдану, 63
Героїв Майдану, 65А
Героїв Майдану, 65
Героїв Майдану, 69
Комарова Володимира, 17
Комарова Володимира, 19-21
Комарова Володимира, 27
Комарова Володимира, 28
Комарова Володимира, 34
Комарова Володимира, 38
Комарова Володимира, 40
Комарова В
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