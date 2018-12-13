



Карта бомбосховищ Чернівців - 13.12.2018 20:37

Де у Чернівцях розміщені бомбосховища та приміщення подвійного використання.

Карту дивіться нижче - після переліку адрес бомбосховищ Чернівців:

Наводимо офіційний перелік від ДСНС:

м. Чернівці:



вул. Герцена, 17

вул. Героїв Майдану, 152

вул. Щепкіна, 4

вул. Комарова, 28

Садова вул., 3А

Головна вул., 104

вул. Тобілевича, 1

вул. Олега Кошового, 57

Головна вул., 187

вул. Герцена, 3

вул. Герцена, 5

Головна вул., 125

вул. Гоголя, 5

Головна вул., 55

Хотинська вул., 39

вул. Лук'яна Кобилиці, 88а

вул. Стасюка, 5

Соборна пл., 7

вул. Худякова, 1

вул. Комунальників, 5

Головна вул., 91

вул. Кобилянської, 55

Головна вул., 131

Головна вул., 137



Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття



вул. Руська, 120

вул. Руська, 121

вул. Руська, 122

вул. Руська, 123

вул. Руська, 124

вул. Руська, 125

вул. Руська, 126

вул. Руська, 127

вул. Руська, 128

вул. Руська, 161

вул. Руська, 162

вул. Руська, 163

вул. Руська, 164

вул. Головна,51

53

55

57

61-63

65

69-71

75

77

79

81

95

97

99

101

103

11

115

117

125

вул.Гоголя,3

4

5

6

9

11

13

вул. Кохановського,2

4

5

6

12

вул. Саксаганського,2

3

5

вул. Крилова,3

11

вул. Лєрмонтова, 1

2

вул. Пушкіна,6

10

18

пров. Пушкіна, 1

11

вул. С.Стоцького,3

4

5

вул. Добрянського,15

вул. Шевченка, 19

23

26

35

37

44

45

46

47

48

49

52

54

57

58

71

вул. Челюскінців,3

5

7

4

10

11

12

13

14

15

16

17

вул. О. Кобилянської, 10

12

вул. О. Кобилянської, 7

вул. О. Кобилянської, 19

вул. О. Кобилянської,8

вул. 0. Кобилянської, 14

вул. 0. Кобилянської,21

вул. О. Кобилянської,27

36

вул. Текстильників, 17

пр-кт Незалежності,40

42

83

85

87

вул. Вінниченко,3

вул. Головна,277

277а

277б

279

279а

279б

279 г

281

281а

2816

281 в

285 а

285 в

285 г

вул. Залозецького,93

95

97

103

105

107

111

113

115

вул. Герцена,3

5

вул. Головна, 137

вул. Головна,91

вул. Головна, 165

вул. Головна, 169

вул. Головна, 173

вул. Головна, 177

вул. Головна, 181

вул.Головна,183

вул. Головна, 185

вул. Головна, 187

вул. Головна, 189

вул. Головна, 197

вул. Головна, 201

вул. Головна, 207

вул. Головна,265а

вул. Головна,267а

вул. Головна, 119

вул. Руданського, 10а

Хотинська, 45-А

Хотинська, 45-В

Хотинська, 45-Г

Хотинська, 45-Д

Привокзальна, 21

Привокзальна, 21-А

Корбулицького, 3-А

Корбулицького, 21

Заводська, 5

Заводська, 7

Заводська, 9

М. Тореза, 52

М. Тореза, 79-А

Хотинська, 29

Хотинська, 31

Хотинська, 37

Хотинська, 39

Перемоги, 7

Перемоги, 13

Перемоги, 15

Надрічна, 3-А

Фестивальна, 7

Гайдара Аркадія, 11

Гайдара Аркадія, 1В

Гайдара Аркадія, 1Г

Гайдара Аркадія, 3А

Гайдара Аркадія, 9

Головна, 128

Головна, 160

Головна, 162

Незалежності проспект, 107

Незалежності проспект, 113

Незалежності проспект, 99

Полетаєва Федора, 4А

Полетаєва Федора, 5

Полетаєва Федора, 6

Полетаєва Федора, 6А

Полетаєва Федора, 6Б

Полетаєва Федора, 6В

Полетаєва Федора, 6Г

Полетаєва Федора, 7

Полетаєва Федора, 9

Небесної Сотні 16Б

Небесної Сотні 16В

Небесної Сотні 19

Небесної Сотні 21

Небесної Сотні 22

Небесної Сотні 23

Небесної Сотні 24

Небесної Сотні 26

Небесної Сотні 28

Стеф'юка Євгена, 10

Стеф'юка Євгена, 3

Стеф'юка Євгена, 3А

Стеф'юка Євгена, 3Б

Героїв Майдану, 31

Героїв Майдану, 33

Героїв Майдану, 37

Героїв Майдану, 39

Героїв Майдану, 138

Героїв Майдану, 160

Героїв Майдану, 162

Героїв Майдану, 164

Героїв Майдану, 166

Героїв Майдану, 172

Незалежності проспект, 72

Незалежності проспект, 74

Незалежності проспект, 76

Незалежності проспект, 78

Незалежності проспект, 80

Незалежності проспект, 92Д

Незалежності проспект, 94

Небесної Сотні, 1А

Небесної Сотні, 3А

Небесної Сотні, 7

Небесної Сотні, 7А

Небесної Сотні, 8

Небесної Сотні, 8А

Небесної Сотні, 8Б

Небесної Сотні, 9

Небесної Сотні, 10

Небесної Сотні, 10А

Небесної Сотні, 10Б

Небесної Сотні, 12

Небесної Сотні, 13А

Небесної Сотні, 15

Небесної Сотні, 17

Небесної Сотні, 19А

Головна, 104

Головна, 120

Головна, 126А

Головна, 118А

Головна, 108

Головна, 110

Головна, 112

Головна, 116

Коперніка Міколая, 1А

Коперніка Міколая, 2

Коперніка Міколая, 2А

Коперніка Міколая, 2Б

Коперніка Міколая, 9Б

Коперніка Міколая, 11А

Коперніка Міколая, 11Б

Коперніка Міколая, 13А

Коперніка Міколая, 13Б

Оренбурзька, 1А

Оренбурзька, 3А

Оренбурзька, 5

Оренбурзька, 10

Оренбурзька, 14

Оренбурзька, 16

Гончарова Івана, 4

Гончарова Івана, 6

Гончарова Івана провулок, 4

Гончарова Івана провулок, 6

Героїв Майдану, 43

Героїв Майдану, 45Б

Героїв Майдану, 47

Героїв Майдану, 49

Героїв Майдану, 53

Героїв Майдану, 55

Героїв Майдану, 57А

Героїв Майдану, 59А

Героїв Майдану, 59

Героїв Майдану, 63А 1-140

Героїв Майдану, 63А 141-170

Героїв Майдану, 63

Героїв Майдану, 65А

Героїв Майдану, 65

Героїв Майдану, 69

Комарова Володимира, 17

Комарова Володимира, 19-21

Комарова Володимира, 27

Комарова Володимира, 28

Комарова Володимира, 34

Комарова Володимира, 38

Комарова Володимира, 40

Комарова В

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини