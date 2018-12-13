Чернівці засипає снігом. Фото- 13.12.2018 13:28
В Чернівцях з самого ранку йде мокрий сніг. Проїзд дорогами міста забезпечено. Пішоходам варто обирати маршрут пересування - адже мокрий сніг не очищують с тротуарів. Як повідомили нашому порталу в аеропорту, літаки курсують за розкладом.
Дивіться фото Чернівців сьогодні.
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