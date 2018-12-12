



Біткоїн втратив за місяць половину вартості - 13.12.2018 10:39

Bitcoin втратив за місяць половину вартості.

У четвер, 13 грудня, середньоринковий курс біткоіни знизився до позначки в $ 3400. Місяць тому криптовалюта коштувала $ 6500, з тих пір її ціна опустилася на 47%. Минулого тижня актив встановив річний мінімум в $ 3280. За цей же час більшість цифрових грошей значно подешевшали: загальна капіталізація блокчейн-галузі скоротилася на 51% - з $ 220 млрд до $ 107 мільярдів.

При цьому багато фахівців вважають, що найближчим часом біткоіни продовжить дешевшати.



Варто нагадати, що досить значну суму в 21 тисячу біткоіни протягом останньої пари років вказали в своїх податкових деклараціях 57 українських держслужбовців. Найбільш великими власниками криптовалюта є члени Одеської обласної ради, далі йдуть народні обранці у Верховній Раді України.

З огляду на той факт, що до теперішнього часу Нацбанк України так і не визнав біткоіни ні в якості валюти або товару, ні як фінансовий актив, експерти заявляють про збільшення ризиків фінансових зловживань серед представників влади, а також процвітання корупції.

Нагадаємо, У Мінську (Білорусія) пройде перша децентралізована конференція, організаційні питання якої покладено на смарт-контракт cyberc0n.

Смарт-контракт cyberc0n присвячений ідеї розподіленого пошуку, Web3, IPFS і розробці Dapps.

За допомогою смарт-контракту продаються квитки, формується програма конференції, також на ньому пройде розподіл винагород між спікерам і організаторам і заохочення контрибуторів.

Квитки придбати квитки можна на сайті заходу або безпосередньо через смарт-контракт. Таким же чином відбувається реєстрація спікерів, а також будуть розподілені коштів з фонду смарт-контракту між учасниками, спікерами і організаторами.

Конференція відбудеться 14 грудня в Мінську на вулиці Машерова, 7/8 в Культурному центрі «Корпус 8».

Платинова Буковина, Чернівці

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