



Кабмін допомагає Коломойському зберегти повний контроль над «Укрнафтою» - 13.12.2018 10:35

За повідомленнями ЗМІ, Кабмін допомагає Коломойському зберегти повний контроль над «Укрнафтою». Глава правління ПАТ «Укрнафта» Марк Роллинс більше двох місяців не може отримати від Кабміну схвалення на початок процесу передачі частини активів компанії до складу нового ТОВ. Про це свідчать документи, які є в розпорядженні кореспондентів.

З них випливає, що Роллинс ще 10 жовтня звернувся до Кабміну за підтвердженням відсутності необхідності узгодження урядом передачі активів в створюється ТОВ.

Планувалося, що згодом в це ТОВ ПАТ «Укрнафта» передасть газовидобувні активи. Після це «Укрнафта» планувала продати свою частку в цій компанії «Нафтогазу».

Таким чином, мало відбутися поділ «Укрнафти» на газовий і нафтовий бізнес, автономними власниками якого повинні були стати відповідно «Нафтогаз» і структури Ігоря Коломойського.

Але запустити цей процес неможливо через його блокування Кабміном, який до цих пір не може визначити відповіді на звернення Роллінса.

Повторно Роллинс звернувся до уряду з відповідним клопотанням 22 листопада.

Процес поділу активів «Укрнафти» був запущений «Нафтгазом» через неможливість реалізувати свої акціонерні права на цьому підприємстві - в даний час оперативний контроль над ПАТ «Укрнафта» здійснює група «Приват» Ігоря Коломойського.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини