У центрі Чернівців пожежа - місто стало в пробках. Фото

- 12.12.2018 08:29
У центрі Чернівців пожежа - місто стало в пробках. Фото

В Чернівцях  у будинку по вулиці вул. Івана Франка, 5 виникла пожежа, яку вдалося локалізувати лише о 4:30. І приблизно до 9-30 ранку тривало гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі було залучено 55 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

Як повідомляє портал Платинова Буковина, близько 23-00 11 грудня 2018 року сталося загорання мансардного приміщення в трьохповерховому нежитловому будинку по вулиці Івана Франка у Чернівцях. Повідомлення про пожежу надійшло о 23:20.

Було з'ясовано, що  горить горище, перекриття над третім поверхом, покрівля  та приміщення на третьому поверсі будинку. За повідомленням офіційних джерел, площа пожежі складає 1600 кв м.

За повідомленнями ДСНС, було евакуйовано 30 осіб. У всьому центральному кварталі було відключено електроенергію.Також, було перекрито рух тролейбусів - що визвало трансопртний колапс у всьому місті Чернівці, адже зранку більшість мешканців добираються громадським транспортом - вирушають на роботу на навчання.

Інформація оновлюється. Слідкуйте за нашими новинами.

Станом на 10-30, рух вулицею І. Франка ще не відновлено - працює виликогабаритна техніка

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: пожежа Чернівці 12.12. 2018

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