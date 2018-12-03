Британець приготує на Різдво 50 туш оленів, кроликів, фазанів та борсуків, які потрапили під колеса.

- 11.12.2018 20:26
Британець приготує на Різдво 50 туш оленів, кроликів, фазанів та борсуків, які потрапили під колеса.

 41-річний Джим Олександр, що проживає в британському місті Торкі, графство Девон, хоче на Різдво приготувати для друзів обід з тварин, які раніше потрапили під машини. Туші звірів дивак збирав весь 2018 рік. Про це повідомляє видання Metro. Олександр накопичив близько 50 туш оленів, кроликів, фазанів та борсуків. Крім м'яса, гостям доведеться спробувати його гриби, а в якості приправ він планує використовувати трави, зібрані власноруч в навколишніх лісах. «Я ходжу в магазин тільки за речами, які не можу знайти на вулиці, на зразок зубної пасти або гелю для душу», - пояснює чоловік. За словами дівчини Олександра, через дивне хобі родичі прозвали його «серійним вбивцею». «Знаю, що багато хто вважає це незвичайним, але в дійсності все дуже логічно, - пояснює Олександр. - я займаюся цим, бо не виношу, коли тварини гинуть даремно. Якщо я віднесу їх додому і з'їм, то в якійсь мірі зроблю їх смерть не зовсім марною ».
Чоловік стверджує, що його дії неодноразово привертали увагу поліції. «Кілька разів було, що поруч зупинялася поліцейська машина, поки я вантажив тушу в свій фургон, - говорить він. - Вони завжди дивляться на мене трохи дивно, коли я пояснюю свої наміри. Але потім розуміють, що я не роблю нічого поганого, і тоді все в порядку. Один поліцейський навіть допоміг мені підняти тварину », розповідае Джим Олександр.

Ключові слова: обід зі збитих тварин

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