



Розмитнення євроблях дешево. Двійники для євроблях, переоформлення за 100 євро - 03.12.2018 14:08

Власники авто з іноземною реєстрацією почали інформувати про шахрайські схеми, пов'язаних з розмитненням авто.

Повідомлення про це почали з'являтися в тематичних групах в соціальних мережах.

Шахраї пропонують легалізувати евробляхі дешевше, ніж по законодавству. Виявилося, що такі схеми - спроби заробити на актуальній для українців проблеми. Усі пропоновані схеми: «двійники», «втрачений техпаспорт», перебитий номер, розчинений номер кузова та двигуна і т.п. - це вже з розряду криміналу і спричинить обов'язкову кримінальну відповідальність з конфіскацією авто.

Також евробляхерам пропонують знайти реальних власників авто і переоформити документи про продаж всього за 100 євро. Пам'ятайте, що переоформлення на власника євробляхи в Європі - Литві, Польща та ін. - це втрачені ваші кошти!

Активісти закликають не вестися на сумнівні послуги, оскільки результату не буде ніякого, тільки витрачені гроші. Розмитнити авто за законом буде набагато дорожче, але дозволить власнику без проблем користуватися засобом пересування.

Платинова Буковина, Чернівці

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