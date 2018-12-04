



Богомолець: Пенсіонери можуть залишитися без пенсій через знищення урядом мережі «Укрпошти» - 04.12.2018 12:00

Розносити пенсії, кореспонденцію та друковані ЗМІ пенсіонерам скоро не буде кому – уряд свідомо та цілеспрямовано знищує своєю бездіяльністю унікальну мережу «Укрпошти», яка працює по всій країні, зокрема й у сільській місцевості. Про це повідомила народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

«Суть у тому, що, попри шалену інфляцію останніх років, в «Укрпошті» з 2014 року не змінювалися тарифи на доставлення пенсій, через що ця послуга стала збитковою. Якщо кожне сільське відділення в середньому отримує близько 8 тисяч надходжень на місяць, то витрати становлять понад 11 тисяч гривень, які йдуть на зарплати персоналу, оренду приміщень та комунальні послуги», – розповіла народний депутат.

За її словами, така ситуація веде компанію до банкрутства, тому «Укрпошті» доведеться скоротити майже дві третини відділень на селі – з 11,5 тисяч відділень залишаться працювати лише 4,3 тисячі.

«Тисячі поштарів залишаться без роботи та без зарплати. Пенсії ж нараховуватимуться, але отримати їх можна буде або на банківську карту, або особисто в райцентрі. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман гучно заявив, що не допустить закриття відділень, але й допомагати «Укрпошті» не буде, мовляв, нехай економлять на своїх зарплатах. Це означає, що витрати в 11 тисяч гривень на місяць на відділення треба скоротити щонайменше на 3 тисячі, як варіант, прибрати таку статтю витрат, як зарплати персоналу. Нехай працюють безоплатно, на ентузіазмі, бо так хоче Гройсман», – обурилась політик.

Очільниця Комітету не виключила, що такі дії уряду мають під собою і корупційний інтерес. Адже, за її словами, після закриття відділень мільйони пенсіонерів вимушені будуть отримувати пенсію на карти певного банку, а це означає, що в кожному селі необхідно встановити банкомати.

«А хто виграє? Логіка знову проста – виграють наші незламні олігархи, адже з банківської картки автоматом списуватимуться гроші за всі комунальні послуги для уникнення «заборгованості» перед олігархічними корпораціями. Схоже, що напередодні виборів уряд намагається максимально сконцентрувати грошові ресурси та «видоїти» з населення на користь олігархів якомога більше грошей. Скоро ці гроші їм знадобляться, щоб знову «купити» наш вибір та продовжити собі безбідне та сите життя у країні, що вимирає. Вони ведуть війну за збереження себе при владі заради контролю над грошовими потоками, а ми – за право жити», – підсумувала Ольга Богомолець.

Платинова Буковина, Чернівці

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