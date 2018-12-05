Грузинам дозволили марихуану

- 05.12.2018 11:20
Грузинам дозволили марихуану

Парламент Грузії в третьому і остаточному читанні прийняв законопроект про вживання марихуани. Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомляє «Грузія Online».

Як зазначається, вживання марихуани допускається тільки в межах особистого простору (тобто вдома - за умови якщо вживає живе в цьому місці і місце проживання в той же час не є фактичним місцем здійснення підприємницької діяльності).

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При цьому, як зазначає «Sputnik Грузія», вживати марихуану в місцях громадського скупчення, громадському транспорті, в освітніх установах і на прилеглих до них територіях забороняється - порушникам загрожує штраф розміром від 800 до 2 тисяч ларі (від 20 тисяч до 50 тисяч рублів) .

Прийнятий закон забороняє вживати марихуану особам, які не досягли 21-річного віку. Злочин проходить по категорії адміністративних правопорушень і карається штрафом в розмірі від 500 до 1,5 тисяч ларі (від 12,5 тисяч до 37,5 тисячі рублів).

На робочому місці марихуану вживати також не можна - порушників чекає штраф від 1 тисячі до 1,5 тисячі ларі (від 25 тисяч до 37,5 тисяч рублів).

Чому в Грузії тепер не саджають за марихуану? Закон встановлює також зростання штрафів за популяризацію або рекламу марихуани. Фізичним особам загрожує штраф розміром від 5 тисяч до 10 тисяч ларі (від 125 тисяч до 250 тисяч рублів), юридичним особам - від 10 тисяч ларі до 20 тисяч ларі (від 250 тисяч до 500 тисяч рублів).

За схиляння до вживання наркотичних засобів, їх аналогів, нових психоактивних речовин, психотропних речовин або їх аналогів двох або більше осіб або особи, яка не досягла 21-річного віку, передбачено кримінальне покарання строком від 6 до 10 років. Кримінально караним злочином стане і керування транспортними засобами в стані наркотичного сп'яніння (від 2 до 10 років).

Конституційний суд Грузії скасував останнє залишалося покарання за вживання марихуани - штраф у розмірі 500 ларі - в липні цього року.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: марихуана Грузія

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