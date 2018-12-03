Найбагатшим блогером в світі виявився семирічний хлопчик

- 03.12.2018 13:15
Найбагатшим блогером в світі виявився семирічний хлопчик

Найбільш високооплачуваним YouTube-блогером в світі став автор каналу Ryan ToysReview, семирічний хлопчик на ім'я Райан. Він прославився оглядами дитячих іграшок. Рейтинг найбагатших представників відеохостингу опублікувало видання Forbes.

У період з 1 червня 2017 року до початку літа 2018 го Райан заробив 22 мільйони доларів, згідно з розрахунками партнерів і рекламодавців. Всього на канал Ryan ToysReview підписано 17 мільйонів чоловік.

Друге місце в рейтингу найбільш високооплачуваних блогерів зайняв молодший брат Логана Пола на ім'я Джейк. За останній рік він отримав 21,5 мільйона доларів. Користувачі переглянули його ролики понад 3,5 мільярда раз.

Сам Логан Пол за минулий рік заробив всього 14,5 мільйона доларів і потрапив на останню (десяту) рядок рейтингу. Це пов'язано з тим, що адміністрація YouTube обмежила співпрацю з ним після скандалу, що вибухнув після публікації відео з тілом вчинила суїцид людини. Канал Пола виключили з програми співпраці з великими рекламодавцями.

«На роботу вже не беруть - вік»

Пенсіонери тіснять молодих на YouTube. У них виходить і веселитися, і заробляти. Найпопулярніший блогер в світі PewDiePie (Фелікс Чельберг) отримав 15,5 мільйона доларів і потрапив на восьме місце рейтингу.

Також в списку Forbes виявилися такі відомі на YouTube особистості, як геймер DanTDM, візажист Jeffree Star і коментатор відеоігор Jacksepticeye.

Раніше Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie, заявив, що блог T-Series скоро обжене його за кількістю передплатників. Він оголосив конкуренту війну і закликав своїх послідовників приєднатися до нього, щоб утворити велику армію.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: фото: ryantoysreview

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