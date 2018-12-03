



Юрій Луценко запропонував ввести нові санкції проти Росії - 03.12.2018 11:10

Генпрокурор України Юрій Луценко запропонував ввести нові санкції проти російських громадян і компаній. Про це він розповів в інтерв'ю ICTV.

За словами Луценка, він вже направив відповідний лист президенту України Петру Порошенко і секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) країни Олександру Турчинову.

«Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання про застосування до окремим фізичним та юридичним особам РФ персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема у вигляді блокування активів на території України. На мою думку, це блокування повинна тривати до деокупацію нашої країни », - сказав він.

На думку Луценка, в деяких сферах російські юридичні та фізичні особи мають монополію на Україні, через що перспективи введення подібних санкцій необхідно уважно проаналізувати.

25 листопада прикордонне управління ФСБ Росії затримало в районі Керченської протоки три корабля Військово-морських сил України - катера «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу». Українські військовослужбовці перетнули російський кордон, не реагували на вимоги зупинитися і почали небезпечне маневрування. У Росії визнали подію провокацією.

Київ назвав ситуацію актом військової агресії і ввів військовий стан у ряді регіонів країни на 30 днів. Україна не визнає приналежність до Росії Кримського півострова і морської території навколо нього.

Платинова Буковина, Чернівці

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