Білик та Бічер отримали від Чернівецької ОДА 10 млн грн.

- 29.11.2018 17:22
Білик та Бічер отримали від Чернівецької ОДА 10 млн грн.

Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – УКБ Чернівецької ОДА) підписало два договори з СТОВ «Надія» на реконструкцію очисних споруд каналізації та школи в Чернівецькій області за 10,4 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Обидва замовлення відбулись за переговорною процедурою. Управління капбудівництва аргументувало це тим, що вже двічі скасовувало торги через відсутність достатньої кількості учасників. Очікувана вартість попередніх тендерів не відрізнялася від поточних.

Згідно з першою угодою, фірма реконструює очисні споруди каналізації в районному центрі смт. Глибока за 5,4 млн грн. В поточній закупівлі разом з договором не оприлюднили розрахунок договірної ціни, однак в попередніх розрахунках переможець вказав, що отримає 138 тис. грн прибутку, а на зарплати витратить 607 тис. грн.

Згідно з другим договором, компанія «Надія» оновить школу І-ІІ ступеня в с. Їжівці Сторожинецького району за 4,9 млн грн. Фірма утеплить фасад будівлі, перекриє дах, встановить металопластикові вікна та двері, помалює стіни, зробить підлоги та сходи. А також опалення, вентиляцію, каналізацію та водопровід. Замовник знову ж таки завантажив лише договір без додатків, а тому відсутня інформація щодо прибутку та витрат.

Фірма «Надія» зареєстрована 2000 року в райцентрі Глибока. Її власницею є Валентина Бічер – дружина депутата від БПП Чернівецької обласної ради Василя Бічера, який є директором цієї компанії. Окрім цього, Бічер на громадських засадах допомагає нардепові від БПП Григорію Тімішу. Протягом 2010-2015 років Василь Бічер був депутатом Чернівецької облради від Партії регіонів. Він також є директором та кінцевим бенефіціаром Глибоцької районної кооперативно-державної виробничо-ремонтної будівельної організації «Райрембудсервіс», засновником якої є Глибоцька районна рада.

Заступником генерального директора є Василь Білик, якого у 2015 році засудили за ч.2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями) та ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 ККУ (службове підроблення).

Згідно з вироком суду, у грудні 2011 року фірма «Надія» отримала замовлення від Управління освіти Глибоцької РДА на впровадження технологій теплоакумуляційного обігріву в десяти школах цього району. За це фірма мала отримати 23,5 млн грн. Слідчі встановили, що Василь Білик у змові з начальником Глибоцького КП капбудівництва Глибоцької РДА та управління освіти Глибоцької РДА підписав неправдиві акти виконаних робіт, договори поставки та інші офіційні документи.

В результаті фірма «Надія» отримала 5,4 млн грн за невиконані роботи. Під час засідання Василь Білик визнав свою вину. Суд оштрафував його на 8,5 тис. грн та заборонив обіймати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі посади один рік та місяць.

Також СТОВ «Надія» фігурує в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків), зареєстрованому 2016 року. Слідчі підозрюють, що фірма разом із службовцями УКБ Чернівецької ОДА внесла неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт під час реконструкції очисних споруд каналізації в райцентрі Глибока. Цим вони завдали шкоди на понад 400 тис. грн. Поки що інших деталей у провадженні немає.

Протягом 2017-2018 років компанія «Надія» отримала замовлень на 64,7 млн грн, враховуючи поточні договори. Більшість підрядів фірмі дісталося у Глибоцькому районі. Серед них – реконструкція школи з добудовою в с. Кам’янка цього району за 47 млн грн.

Автор:htt p:// lviv.nashigroshi.org

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Фірма Бічера, фірми Білика, Чернівці, Глибока

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