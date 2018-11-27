Порядок розмитенення Євроблях. Постанова Кабміну. Повний текст- 29.11.2018 10:47
Уряд Кабінет міністрів України 28 листопада 2018 року затвердив своєю Постановою порядок розмитнення авто на європейських номерах. Постанову затверджено з деякими особливостями.
Кабінет міністрів затвердив тимчасовий порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Відповідне рішення прийняв уряд на засіданні в середу, 28 листопада.
Так, затверджено тимчасовий порядок митного оформлення авто, які знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, відповідно до якого розмитнення буде здійснюватися з деякими особливостями:
Цей порядок є тимчасовим порядком розмитнення авто на іноземній реєстрації .Основні особливості розмитення Євроблях для громадян України:
- декларантом авто має право виступати фізична особа - резидент. Від його імені декларування авто може здійснювати митний брокер;
- для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація;
- разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість авто, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на авто або право розпоряджатися і декларувати такий транспортний засіб;
- для оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів;
- у разі відмови у митному оформленні авто за заявленою фактурною вартістю митний орган виносить рішення про коригування заявленої вартості і видає картку відмови, у якій зазначає причини і призводить вичерпні роз'яснення;
- доставка транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення з зазначенням дати і часу пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів;
- якщо після пред'явлення транспортного засобу органу доходу і зборів виконання митних формальностей не вимагає перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезено з зони митного контролю.
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