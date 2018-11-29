



Напали та побили кандидата А. Гриценко. Відео - 29.11.2018 08:37

В Одесі невідомі в масках напали на людей Гриценко.



В Одесі біля входу в офіс однієї з радіостанцій, в ефірі якої повинен був брати участь кандидат в президенти Анатолій Гриценко, сталася бійка між супроводжували Гриценко людьми і невідомими в масках. Про це повідомляє SHARK Radio, на якому повинен був виступити політик.

Близько 30 людей в масках напали на лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка в Одесі. Інцидент стався перед входом в офісний центр" Термінал 42 ", де знаходиться SHARK Radio. У політика був запланований прямий ефір, - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало відео інциденту. Однак із запису незрозуміло, чи брав участь в бійці сам Гриценко. Кореспонденти спробували зв'язатися з Гриценко, щоб уточнити деталі інциденту, однак він на дзвінки не відповідає. Як подвідомляє радіостанція - група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценко вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували.

Кількох з них побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову. Першу допомогу постраждалим надали медики швидкої допомоги, повідомляють мвсцеві видання. Також, повідомляється, що у потерпілого партійця удари і струс мозку. За її інформацією, поліція відкрила кримінальне провадження.

Місцеві видання пишуть, що у Гриценка виник конфлікт з представниками кількох одеських громадських організацій, через що й виникла бійка.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини