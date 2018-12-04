Постові збочення

- 04.12.2018 15:15
Постові збочення

Відомий блогер- дьякон Андрій Кураєв опулікував на своїй сторінці в живому журналі пост, з коментарем до коротенького віршика, імовірно авторства іеромонаха Іннокентія.

Оригінал вірша:

"Друзья, готовимся к посту,

Прогоним лень, хандру, тоску.

Исполним давнюю мечту.

Послужим Господу Христу!"

Андрій Кураев охаректиризував зміст вірша як "Постовые извращения"

"А чому "давню мрію" треба реалізовувати колективно і за графіком?

Що заважало раніше?

Точно відмова від сосисок це і є "служіння Христу"?

А інакше Йому послужити не пробували? Ну, там шляхом простих діянь, що засновані на любові до людини?

І, так, мрію про піст православні мають можливість реалізувати 4 рази на рік. Як ця буденність змогла стати "давньою мрією"?

І головне - чи багато хто з ваших церковних знайомих з поста виходять більш хрістоподобнимі, ніж були при вході в нього? Цей експеримент не один мільйон людей ставлять багато років і століть поспіль. І що там з соціологічно помітними результатами? Кажуть, на Русі Святій смертність від пияцтва, бійок і обжерливості була вище саме в дні закінчення постового "служіння Христу".

Але сотні православних діляться у соцмережах цим вульгарним віршиком ... ", пише Кураєв.

Коментарі (1)
Іван | 04.12.2018
Нічого не зрозумів
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