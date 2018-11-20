



Названа дата Президентських виборів 2019 року в Україні - 27.11.2018 19:23

Верховна Рада України під час позачергового засідання ухвалила рішення про призначення дати президентських виборів України на 31 березня 2019 року. За рішення про призначення дати виборів Президента України на 31 березня проголосували 298 народних депутатів. Нагадаємо, дане рішення було проголосовано після затвердження законопроекту про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". До голосування деякі депутати висловлювали припущення, що Петро Порошенко хоче ввести воєнний стан для того, щоб вибори Президента України навесні не відбулися. Петро Порошенко вважає такі розмови політичною спекуляцією і заявив, що вибори президента відбудуться відповідно до Конституції 31 березня 2019 року, а 30-й денний військовий стан жодним днем не буде накладатися на початок виборчої кампанії.

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