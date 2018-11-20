Причина відставки Фищука - конфлікт із Салагором

- 27.11.2018 11:54
Причина відставки Фищука - конфлікт із Салагором

Екс-голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук назвав головну причину своєї відставки на пресконференції 26.11.2018 року.

Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук, якого звільнили з посади 23 листопада, заявив, що головна причина його відставки – конфлікт із начальником Чернівецької митниці ДФС Миколою Салагором.

Про це він заявив на прес-конференції 26 листопада.

«На сьогодні голова ОДА – це є політична посада і тому прийняли політичне рішення. Головною причиною цього всього є те, що один із своїх напрямків, за який я взявся, – це боротьба з контрабандою, тобто завезення поза митним котролерем товарів народного вжитку на територію України. Через це я вступив у конфлікт з начальником нашої митниці (Миколою Салагором). Це означає, що там, наверху, проходили певні обговорення і були, напевно, поставлені певні умови», – повідомив О. Фищук. 

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Автор фото Слово и дело

Ключові слова: Причина звільнення Фищука 2018

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