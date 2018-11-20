Через борги по податках українців не випустять за кордон

- 27.11.2018 08:44
Через борги по податках українців не випустять за кордон

 Податкових боржників обмежать у праві виїзду за межі України

Проблема наявності податкового боргу - загальнодержавна. Недонадходження податків до місцевих та державного бюджетів у запланованих обсягах з причини накопичення новоствореного податкового боргу безпосередньо впливає на формування і стабільність фінансової системи держави та на фінансування програм соціально-економічного розвитку.
Фахівці Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області мають у своєму арсеналі чимало методів, які допомагають повернути борги державі. Підтвердженням ефективності заходів, які вживають чернівецькі податківці, - є 20,8 млн грн, які цього року додатково отримав бюджет від погашення боргів.
Проте, частіше борги не сплачують не ті, хто не може, а ті, хто не хоче їх платити. Спільними зусиллями працівників податкових органів, виконавчої служби та суду до таких боржників застосовуються інші дієві інструменти впливу.
За наявності достатніх підстав, чернівецькі фіскали вносять письмові пропозиції до органів Державної виконавчої служби щодо тимчасового обмеження боржників - фізичних осіб або керівників боржників - юридичних осіб у праві виїзду за межі України згідно чинного законодавства. Цього року було внесено письмові пропозиції до органів Державної виконавчої служби щодо тимчасового обмеження 977-ми боржників – фізичних осіб та 15 – ти керівників боржників – юридичних осіб у праві виїзду за межі України згідно чинного законодавства.
Отож, щоб не накопичувати боргів, та не відчути на собі дієвість заходів, спрямованих на погашення боргу, варто самостійно сплатити визначену суму до бюджету та в подальшому перераховувати передбачені законодавством податкові платежі до бюджету своєчасно, – наголошують у Чернівецькому управлінні ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Додаткову інформацію щодо податкового боргу можна отримати за тел.: 54-60-18.

Начальник Чернівецького управління
ГУ ДФС у Чернівецькій області _____________ Сергій Лєснік

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чи пустять за кордон при боргах податкової

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