



Бізнес та військовий стан: на що звернути увагу власникам бінесу? Які ризики? - 27.11.2018 11:08

Верхвна Рада України схвалила указ Президента України про введення воєнного стану 28 листопада 2018 року з 14-00 у 10 областях України. Будуть створені військові адміністації.

Основним правовим документом під час військового стану в Україні є Закон "Про правовий режим воєнного стану". ВІйськовий режим - це становище, коли військове командування отримує повноваження для роботи під час агресій стосовно України.

Діло в тому, що у період військового стану державні органи наділяються розширеними можливостями щодо обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб. Точного переліку прав, які можуть обмежити та в який спосіб - досі не відомі. Однак, аналітики говорять про те, що такі обмеження будуть введені тільки при орзгортанні наземної військової оборонної операції в середині Україні при агресивних діях військових формувань іної країни.

За повідомленнями держаних органів станом на сьогодні, в умовах військового стану господарська діяльність буде тривати у звичайному режимі до одержання розпоряджень уповноважених органів влади



Отже, бізнесу варто бути готовим до того, що не усім суб'єктам господарської діяльності в Україна надійдуть особливі розпорядження, але треба підготуватися до всіляких нюансів та прорахувати ризикипісля введення воєнного стану.

Бізнесу потрібно проаналізувати всі можливі ризики і визначити, якою мірою кожен з них може зачепити той чи інакший бізнес.

Варто перевірити, чи має відношення окремий бізнес, до російських юридичних суб'єктів.

Що саме у бізнесової діяльності може у воєнний час потрапити під поняття "форс-мажор".



Чи може окремий бізнес при необхідності працювати віддалено?



Під час воєнного стану можливе залучення громадян до трудової повинності з відривом від основної роботи.

Варто врахувати можливіть блокування рахунків з боку комерційних банків, незважаючи на запевнення про штатний режим іхньої роботи

Розрухуте ризики вилучення транспорту для військових потреб



Варто продумати, чи підпадають під мобілізацію співробітники компанії?



Можливо відбудеться перекриття кордонів, обмеження пересувань всередині країни, особливий режим в'їзду і виїзду з України

Можливі зловживання, а саме: вилучення теле-, відео- і аудіоапаратури, телекомунікаційного обладнання, комп'ютерів та інших технічних засобів зв'язку.

Варто пам'ятати, що увесь бізнес, пов'язаний з ЗМІ, може стати підконтрольним владі.

На території підприємств м ожливе розміщення військових частин.

Під час введення воєнного стану, можливе введення заборони торгівлі алкогольними напоями.

Можлива зміна керівництва бізнесу за неналежне (або нібито неналежне) виконання обов'язків в рамках військового положення і призначення В/О.



Від бізнесу військові адміністрації можуть вимагати допомоги у формуванні державного матеріального резерву - поставки товарів в резерв, або зберігання товарів резерву.

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