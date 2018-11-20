Бізнес та військовий стан: на що звернути увагу власникам бінесу? Які ризики?

- 27.11.2018 11:08
Бізнес та військовий стан: на що звернути увагу власникам бінесу? Які ризики?

Верхвна Рада України схвалила указ Президента України про введення воєнного стану 28 листопада 2018 року з 14-00 у 10 областях України. Будуть створені військові адміністації.

Основним правовим документом під час військового стану в Україні є Закон "Про правовий режим воєнного стану". ВІйськовий режим - це становище, коли військове командування отримує повноваження для роботи під час агресій стосовно України.

Діло в тому, що у період військового стану державні органи наділяються розширеними можливостями щодо обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб.  Точного переліку прав, які можуть обмежити та в який спосіб - досі не відомі. Однак, аналітики говорять про те, що такі обмеження будуть введені тільки при орзгортанні наземної військової оборонної операції в середині Україні при агресивних діях військових формувань іної країни.

За повідомленнями держаних органів станом на сьогодні, в умовах військового стану господарська діяльність буде тривати у звичайному режимі до одержання розпоряджень уповноважених органів влади

Отже, бізнесу варто бути готовим до того, що не усім суб'єктам господарської діяльності в Україна надійдуть особливі розпорядження, але треба підготуватися до всіляких нюансів та прорахувати ризикипісля введення воєнного стану.

Бізнесу потрібно проаналізувати всі можливі ризики і визначити, якою мірою кожен з них може зачепити той чи інакший бізнес.

  • Варто перевірити, чи має відношення окремий бізнес, до російських юридичних суб'єктів.
  • Що саме у бізнесової діяльності може у воєнний час потрапити під поняття "форс-мажор".
  • Чи може окремий бізнес при необхідності працювати віддалено?
  • Під час воєнного стану можливе залучення громадян до трудової повинності з відривом від основної роботи.
  • Варто врахувати можливіть блокування рахунків з боку комерційних банків, незважаючи на запевнення про штатний режим іхньої роботи
  • Розрухуте ризики вилучення транспорту для військових потреб
  • Варто продумати, чи підпадають під мобілізацію співробітники компанії?
  • Можливо відбудеться перекриття кордонів, обмеження пересувань всередині країни,особливий режим в'їзду і виїзду з України
  • Можливі зловживання, а саме: вилучення теле-, відео- і аудіоапаратури, телекомунікаційного обладнання, комп'ютерів та інших технічних засобів зв'язку.
  • Варто пам'ятати, що увесь бізнес, пов'язаний з ЗМІ, може стати підконтрольним владі.
  • На території підприємств можливе розміщення військових частин. 
  • Під час введення воєнного стану, можливе введення заборони торгівлі алкогольними напоями.
  • Можлива зміна керівництва бізнесу за неналежне (або нібито неналежне) виконання обов'язків в рамках військового положення і призначення В/О.
  • Від бізнесу військові адміністрації можуть вимагати допомоги у формуванні державного матеріального резерву - поставки товарів в резерв, або зберігання товарів резерву.

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