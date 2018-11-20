



Як говорити з дітьми під час військового стану? Поради психолога - 27.11.2018 10:56

Зараз, під час того, коли в Україні введено військовий стан, дуже важливі реакції слова та поведінка батьків дітей та підлітків. у родинах. Як саме поводитися батькам в цей непростий період - поради суспільного діяча та психолога Вікторії Шудель.

Портал Платинова Буковина: Як ви вважаєте, чи є панічні настрої в Україні зараз, під час введення військогово стану?

Психолог Вікторія Шудель: Хоча зараз, напередодні введення військового стану у країні, нібито у повсякденному житті людей нічого не змінилося, у соцмережах, на мій погляд, роздмухуються панічні настрої та відбувається така собі панічна метушня. Ініциатори - блогери та просто користувачі, які мріють зірвати хайп на будь якій темі. Лунають чутки про те, що нібито у супермаркетах розмітають продукти, ніби то всіх громадян чоловічої статі призовуть до лав зброєних сил. Насправді, ці чутки нічим не підкриплені, але у суспільстві наразі немає важилів, які зупиняли би психологичну напругу та нагнітання панічних настроів окремими людьми.

ПБ.: Як діяти батькам, коли у країні такі напружені часи?

В.Ш.: У час запровадження військового стану, для сімей дуже важливі дії і реакції батьків дітей та підлітків. Важливо передавати дитині надію на безпеку, говорити та відчувати самим доростим, що як що у країні певні проблеми - є люди, які захищають країну та роблять все можливе для забезпечення безпеки, спокою, охорони громадян.

Для дітей дуже важливими є відчуття безпеки. Обіймати та розмовдяти з дітьми - це дуже важливо. Підлітки, які часто підпадають під вплив однолітків, часто склонні занадто довіряти оточуючим, не спиратися на свою думку, та свої почуття. Тож, розмови батьків з підлітками про те, як насправді виглядає ситуація, дуже важливо.

Коли навколо є небезпека - важливо, щоб діти та підлітки відчували опору та безпеку у своїх батьках. Тож, батькам варто вміти впоратися зі своїми переживаннями, тривогами та нервуваннями. Як говорить психолог С. Ройз, "Ось внутрішні слова і образи батьків: Я впораюся, я дорослий, я розміром від землі і до неба і широкий як океан - я дуже великий", - ці слова можуть стати помічниками батькам при розмові з дітьми у непрості часи.

П.Б.: Чи шкідливі для психики дітей введений в Україні військовий стан?

В.Ш.: Війна та військовий стан - це завжди загроза. Військові події в Україні, розмови на ці теми, новини та обговорення в суспільстві - це травматизація (стан травматизації - постійна напруга і відчуття тривоги і паніки) дітей в тому числі.

П.Б.: Що казати дітям, коли введено військовий стан?

В.Ш.: Навантаження на психику дитини повинно мати обмеження. Не все з інфопростору та переживань дитяча психика може витримати. Чим менше дитина, тим менше інформації батьки повинні ій надавати. Але не можна повністю мовчати, вважати, що переживання батьків можна скрити від дитини. Ні, дитина відчуває батьків без слів. І якщо бітьки мовчать, а в родині відчувається тривога та напруження - це навіть гірше для дитини. Як що дитина маленька - до 2 років, вона не дивіться новини, але теж може відчувати стан батьків, відчувати бажання частіше притулятися до мами та тата. Не відмовляйте дитині у пестощах. Дитині старшого віку можна пояснювати рівно на стільки, на скільки дитина цікавлиться . Адже, у школі дитина все рівно дізнається про події в країні. Краще, щоб правду пояснювали батькі, а не всі чутки зі школи та від друзів дитина склала у свою картину в своїй голові. Варто обійняти дитину, та сказати: Ми дізналися ці новини. Зараз мені складно. Але я доросла (дорослий). Я впораюся. Я тебе захищу. Ситуація на сьогоднішній день така, що від окремих людей у світі йде загроза. Але не всі люди такі. Є гарні добрі люди. У всіх людей своя місія на планеті земля. Я вірю в нашу з тобою безпечну місію.

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