



Буковинці й далі підпадають під вплив аферистів - 22.11.2018 10:39

Правоохоронці в черговий раз закликають користувачів банківських рахунків бути максимально обачними та не довіряти незнайомцям.

До Шевченківського відділення поліції із повідомленням звернувся 48-річний чернівчанин. Чоловік повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 12 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Мовляв, що ваш банківський рахунок заблокований. Для того, щоб розблокувати - необхідна персональна інформація по вашій карті. Дізнавшись всю конфінденційну інформацію, шахрай зняв всі гроші з рахунку потерпілого.

По даному факту слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці докладають усіх зусиль для пошуку зловмисника і притягнення його до кримінальної відповідальності.

В разі, якщо ви отримали дзвінок чи смс-повідомлення про проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини