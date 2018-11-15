



Що зміниться у покаранні за насильство у 2019 році? - 20.11.2018 14:29

З 11-го січня 2019 року домашні кривдники за свої дії нестимуть кримінальну відповідальність. Які додаткові повноваження отримують правоохоронці та чим можуть допомогти потерпілим – усі нюанси законодавчих новацій дільничні офіцери поліції вивчають на спеціалізованих заняттях.

У заняттях з питань попередження та протидії домашньому насильству беруть участь поліцейські Управління превентивної діяльності, а також усіх відділів і відділень поліції Чернівецької області.

Окрім ознайомлення зі змінами в законодавстві, правоохоронці на практиці розбирають ситуації, під час яких доведеться застосовувати новації. При цьому, одне із ключових завдань поліції – роз’яснити громадянам, що жертви домашнього насильства не залишаються наодинці зі своїми проблемами та мають ефективний захист від знущань усередині сім’ї.

Зокрема, суттєво розширено категорію осіб, котрі можуть підпадати під статус жертв домашнього насильства. Йдеться не лише про фізичне чи сексуальне насильство, а й про психологічне, економічне та, навіть, самі погрози вчинення таких дій. Потерпілою стороною може бути як офіційне подружжя та їх діти, так і партнери в цивільному шлюбі, а також розлучені пари. Варто зауважити, що дитина визнається постраждалою навіть якщо вона лише стала очевидцем домашнього насильства.

Змінилася і відповідальність за такі протиправні діяння. За знущання в родині законодавство передбачає штрафи, громадські роботи, до 6-ти місяців арешту, обмеження волі до 5-ти років та до 2-х років позбавлення волі.

«Не варто боятися говорити про насильство в сім’ї! Якщо це негативне явище не припинити при перших його проявах, наслідки можуть бути трагічними», – застерігає начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослав Кішлар. – «Сьогодні жертвами сімейного насильства стають і жінки, і діти, і чоловіки. А тому, якщо у вашій родині хтось поводиться агресивно, раджу одразу телефонувати на номер спецлінії «102».

Від початку 2018 року працівники поліції Чернівецької області притягнули до адміністративної відповідальності понад 3200 сімейних кривдників. Наразі на обліку в поліції перебувають майже 1800 осіб, котрі вчинили домашнє насильство. Серед них – 211 жінок.

Новації у Кримінальному кодексі України дають поліцейським право самостійно оцінювати ризики та приймати відповідні рішення. За необхідності вони вручають кривднику так званий «терміновий заборонний припис», відповідно до якого він повинен залишити місце проживання постраждалого на певний строк, незалежно від того, у чиїй власності знаходиться житло. При цьому, правопорушнику забороняється контактувати з потерпілою стороною будь-яким чином.

Як зазначив Святослав Кішлар, такі нові форми та методи діяльності поліцейських допоможуть ефективніше попереджати, виявляти й припиняти факти домашнього насильства.

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