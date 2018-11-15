Якою буде погода на Новий рік 2019

- 15.11.2018 16:36
Якою буде погода на Новий рік 2019

Українські синоптики прогнозують майбутній зимі аномально теплу погоду. Власне, у новорічну ніч 2019 та у Різдво українцям також не варто очікувати на красиву сніжну зиму.

Так, у більшості регіонів нашої країни протягом грудня 2018 та січня 2019 року буде переважати плюсова середньомісячна температура. Про це повідомила Віра Балабух, завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту.

В грудні, наприклад, на території Сумської та Чернігівської областей середня температура коливатиметься в межах +3... +4 градусів за Цельсієм. Ще трохи тепліше буде на Закарпатті та в південних областях - в середньому, тут стовпчики термоментів показуватимуть переважно 6-7 градусів тепла.

Ще теплішою очікується погода в січні. Температурні показники будуть також вище кліматичної норми приблизно на 2-3 градуси. Хіба що на Сумщині та Чернігівщині очікуєтьсядо -1 градусу, до +5 повітря прогріється на півдні країни та в інших регіонах, місцями буде ще тепліше.

Щодо погоди на Новий рік та Різдво, складати прогноз поки ще рано. Якщо температурні показники будуть плюсовими і будуть мати місце опади, то скоріше за все це буде саме дощ на півдні, або ж мокрий сніг на півночі.

Платинова Буковина

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