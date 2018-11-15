



ЄС внесуть до санкційного списку 5 організаторів виборів на Донбасі - 15.11.2018 15:49

Санкції за проведення незаконних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей будуть запроваджені Європейським Союзом по відношенню до п'яти осіб.

Інформацію про це у своєму Twitter повідомив Рікард Йозвяк, кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі.

Вже в понеділок очікується, що питання розширення санкційного списку буде розглядатись на рівні міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Нагадаємо, що незаконні вибори на Донбасі, які не признає ані Україна, а ні інші країни міжнароднародної спільноти, були організовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російською стороною. Вибори лідерів місцевої "влади" на Донбасі відбулись минулої неділі, 11 листопада.

Платинова Буковина

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