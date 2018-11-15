



В Україні рівень безробіття склав 1,1% - 15.11.2018 15:16

В жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні склав 1,1%, тобто, таким самим, як і показник попереднього місяця.

Такі цифри наводять у Державній службі статистики України.

Станом на 1 листопада 2018 року Державна служба зайнятості мала 287,1 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних громадян. В жовтні було відкрито при цьому 97,3 тисячі вакансій. Таким чином, на одну відкриту вакансію приходилось в жовтні порядка 3 шукачів.

Кожному безробітному протягом жовтня виплачувалась допомога, середній розмір якої минулого місяця склав 2637 гривень.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини