В Україні рівень безробіття склав 1,1%- 15.11.2018 15:16
В жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні склав 1,1%, тобто, таким самим, як і показник попереднього місяця.
Такі цифри наводять у Державній службі статистики України.
Станом на 1 листопада 2018 року Державна служба зайнятості мала 287,1 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних громадян. В жовтні було відкрито при цьому 97,3 тисячі вакансій. Таким чином, на одну відкриту вакансію приходилось в жовтні порядка 3 шукачів.
Кожному безробітному протягом жовтня виплачувалась допомога, середній розмір якої минулого місяця склав 2637 гривень.
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