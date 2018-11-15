Чому в Чернівцях не запрацював електронний квиток- 15.11.2018 14:18
В Муніципальному інфоцентрі розповіли про труднощі, які виникли перед запуском електронного квитка у громадському транспорті Чернівців.
Загалом, у планах - ввести нову можливість розрахунку в транспорті до кінця року, однак точних прогнозів ніхто робити не хоче.
Директор Музінципального інфоцентру Іван Паращук зазначив, що процес складний, однак, початок роботи покладено, і зупинок вже не буде. Очікується надходження валідаторів з-за кордону, встановлення спеціалізованого програмного забезпечення. VISA спонсує процес запуску електронного квитка. Планувалось, що для навчання буде надано попередньо девять валідаторів, однак, вони поки що не доїхали і очікуються до кінця листопаду.
Нагадаємо, що комплект електронного квитка для проїзду в громадському транспорті Чернівців було затверджено ще в жовтні поточного року.
За словами пана Паращука, планується надрукувати 10 тисяч чіпів для встановлення в електронні квитки. Замовлення вже було передане на підприємство. Так, 400 перших електронних квитків роздадуть учасникам бойових дій. Ще частину е-квитків нададуть пенсіонерам, які ще не мають "Картки чернівчанина". Також очікужється виготовлення пробних е-квитків для учнів та студентів. Окрім того, усі бажаючі також можуть придбати у кондукторів електронні квитки для загального використання.
Певних термінів для запуску е-квитка в Чернівцях не озвучуюють.
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