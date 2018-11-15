



В Дубліні - безвиграшна акція з поїдання піци - 15.11.2018 13:26

Піца є найулюбленішою стравою людей по усьому світу - нею зручно перекусити в кафе та піцеіріях, і не треба багато чекати, коли страву приготують. Для поціновувачів піци в Дубліні в місцевій піцерії проводиться спеціальна акція.

Бажаючим пропонується за винагороду у розмірі 500 євро з'їсти величеньку 80-сантиметрову піцу. Однак важливо, що встигнути треба за 32 хвилин, і ні хвилиною пізніше.

Варто зазначити, що в поїданні гігантської піци на час взяли участь понад 100 осіб, однак, ще нікому не вдалося завершити справу та виграти бажані 500 євро. Окрім поїдання піци на час вам запропонують ще два молочні коктейлі, аби не їсти "насухо", а запивати.

У піцерії Pinheads Pizza, що проводить дану акцію, навіть створили спеціальну стіну слави та пообіцяли, що фотографію перемоця їхньої акції буде обов'язково поміщено на видному місці.

Платинова Буковина

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