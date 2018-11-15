



Раптова смерть в центрі Чернівців 15 11 2018 - 15.11.2018 12:53

В Чернівцях у четвер, 15 листопада, майже в центрі міста, стався трагічний інцидент.

Подія сталась за адресою вулиця Шевченка, 44. Посеред вулиці на дорогу впав чоловік і раптово помер.

На місце події оперативно прибули поліцейські та машина швидкої медичної допомоги, однак, зарадити вони вже нічим не могли і лише констатували смерть перехожого.



Наразі обставини даної події встановлюються. Детальніше про цей інцидент читайте згодом на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями!

Платинова Буковина, Чернівці

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