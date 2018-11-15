



В Google Карти додають функцію повідомлень - 15.11.2018 12:23

Спілкування з підприємствами в Google стане ще быльш комфортним і зручним. Представники корпорації повідомили про майбутні наміри доповнити Google-карти новими опціями.

Власне, пропонується найближчим часом розширити функціонал, який дозволить спілкуватись безпосередньо із власниками бізнесу - дізнатись про наявність вільних столиків у закладі, розмір необхідного взуття у магазині тощо.

Для цього в Google Картах буде впроваджений месенджер, який дозволить користувачам спілкуватись із підприємствами.

Так, на картці підприємства у Google Картах буде розміщено спеціальну кнопку месенджера, за допомогою якої і можна буде відправити повідомлення. Це буде меню ліворуч, там, де розміщені розділи "Враження" та "Передача даних". Нововведення проходить тестовий період, що розпочався ще в минулому році. За допомогою нової функції відпаде необхідність спілкуватись із представниками підприєств за допомогою електронної пошти або телефонних дзвінків - достатньо буде надіслати повідомлення.

Уже зараз всі користувачі, які мають бізнес-акаунт, можут скористатись новою функцією відправлення повідомлень через Google Карти. Опція доступна як для користувачів iOS, так і Android.

Платинова Буковина

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