В ЄС не розділяють ентузіазму Мей з приводу Брекзіт

- 15.11.2018 11:33
В ЄС не розділяють ентузіазму Мей з приводу Брекзіт

25 листопада в Брюсселі відбудеться екстренний саміт з питання Брекзіту. Про це повідомив голова Європеської Ради Дональд Туск.

Одночасно з цим, Туск відзначив, що не розділяє ентузіазму прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей. Переговори, за словами Туска, стосуються, перш за все, компенсації шкоди від виходу країни з блоку, і ця ситуація є завідомо програшно. Голова Європейської Ради зазначив, що докладе усіх зусиль, аби зробити розставання з Великою Британією якогомога безболіснішим як для ЄС, так і для Британії.

Проведення переговорів стосовно виходу Великої Британії зі складу ЄС раніше також допускала Єврокомісія. Переговори мали відбутись до ратифікації майбутньої угоди про Брекзіт та узгоджене радою ЄС, після чого його направлять до Європарламенту. Власне, у Великій Британії ратифікація угоди має відбутись відповідно до законодавства Об'єднаного Королівства.

Відзначимо, що план угоди по Брекзіт, який передбачає вихід країни з Митного союзу ЄС, був оприлюднений ЛОндоном 15 листопада. Це в майбутньому дозволить вести країні незалежну торгову політику. Водночас, країні необхідно буде дотримуватись основних заходів регулювання, що прийняті у ЄС. Додаткові європейські норми стосуватимуться також і Північної Ірландії.

Цікаво, що третина цуряду Великої Британії з планом прем'єр-міністра країни Терези Мей не згодна. У відставку подав міністр з питань Брекзіт.

Нагадаємо, що британці в червні 2016 року провели референдум про відділення країни від Євросоюзу, і дане рішення підтримали 51,9% учасників голосування.

Платинова Буковина

Ключові слова: тереза мей брекзіт, питання брекзіту, вихід великої британії з ЄС

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Якою буде погода на Новий рік 2019 Українські синоптики прогнозують майбутній зимі аномально теплу погоду. Власне, у новорічну ніч 2019 та у Різдво
- 15.11.2018 16:36
Чому Рабінович не братиме участь у президентських виборах Для спільної участі у виборах в Україні об'єднались Опозиційний блок та платформа За життя
- 15.11.2018 16:10
ЄС внесуть до санкційного списку 5 організаторів виборів на Донбасі Санкції за проведення незаконних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей будуть запроваджені
- 15.11.2018 15:49
В Україні рівень безробіття склав 1,1% В жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні склав 1,1%, тобто, таким самим, як і показник попереднього місяця.
- 15.11.2018 15:16
Чому в Чернівцях не запрацював електронний квиток В Муніципальному інфоцентрі розповіли про труднощі, які виникли перед запуском електронного квитка у громадському транспорті Чернівців.
- 15.11.2018 14:18
В Дубліні - безвиграшна акція з поїдання піци Піца є найулюбленішою стравою людей по усьому світу - нею зручно перекусити в кафе та піцеіріях, і не треба багато чекати
- 15.11.2018 13:26
Раптова смерть в центрі Чернівців 15 11 2018 В Чернівцях у четвер, 15 листопада, майже в центрі міста, стався трагічний інцидент.
- 15.11.2018 12:53
В Google Карти додають функцію повідомлень Спілкування з підприємствами в Google стане ще быльш комфортним і зручним. Представники
- 15.11.2018 12:23
Вибори голови об'єднаної помісної церкви в Україні відбудуться 22 листопада 22 листопада в Україні відбудеться архієрейський собор за участі представників українських православних церков
- 15.11.2018 10:37
Через снігопади в Україні сталось понад тисячу ДТП за добу В Україні через випавший сніг усього за добу 14 листопада трапилось понад 1000 дорожних аварій
- 15.11.2018 09:25

Всі новини