



В ЄС не розділяють ентузіазму Мей з приводу Брекзіт - 15.11.2018 11:33

25 листопада в Брюсселі відбудеться екстренний саміт з питання Брекзіту. Про це повідомив голова Європеської Ради Дональд Туск.

Одночасно з цим, Туск відзначив, що не розділяє ентузіазму прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей. Переговори, за словами Туска, стосуються, перш за все, компенсації шкоди від виходу країни з блоку, і ця ситуація є завідомо програшно. Голова Європейської Ради зазначив, що докладе усіх зусиль, аби зробити розставання з Великою Британією якогомога безболіснішим як для ЄС, так і для Британії.

Проведення переговорів стосовно виходу Великої Британії зі складу ЄС раніше також допускала Єврокомісія. Переговори мали відбутись до ратифікації майбутньої угоди про Брекзіт та узгоджене радою ЄС, після чого його направлять до Європарламенту. Власне, у Великій Британії ратифікація угоди має відбутись відповідно до законодавства Об'єднаного Королівства.

Відзначимо, що план угоди по Брекзіт, який передбачає вихід країни з Митного союзу ЄС, був оприлюднений ЛОндоном 15 листопада. Це в майбутньому дозволить вести країні незалежну торгову політику. Водночас, країні необхідно буде дотримуватись основних заходів регулювання, що прийняті у ЄС. Додаткові європейські норми стосуватимуться також і Північної Ірландії.

Цікаво, що третина цуряду Великої Британії з планом прем'єр-міністра країни Терези Мей не згодна. У відставку подав міністр з питань Брекзіт.

Нагадаємо, що британці в червні 2016 року провели референдум про відділення країни від Євросоюзу, і дане рішення підтримали 51,9% учасників голосування.

Платинова Буковина

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