



Через снігопади в Україні сталось понад тисячу ДТП за добу - 15.11.2018 09:25

В Україні через випавший сніг усього за добу 14 листопада трапилось понад 1000 дорожних аварій. Такі дані наводить міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Майже половина усіх аварій, а саме - 498 ДТП - прийшлося на Київ. Серед причин у 30% випадках - водії не встигли замінити комплект автомобільних шин на зимовий. 46% учасників аварій використовували ремені безпеки, що допомогло їм вберегти життя.

Соціологічні опитування, як зазначив міністр, показують, що в Україні не більше 23% громадян користуються пасками безпеки.

За словами Омеляна, усього декілька нескладних заходів для автомобілістів могли би зберегти безліч життів, допомогли уникнути аварій та каліцтв. Адже комплект автомобільної резини треба змінювати раз на півроку, проте, робити треба це своєчасно. В той же час, на використання паска безпеки перед подорожжю у людини йде всього пара секунд, однак, це може дійсно вберегти життя.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини