



Чернівецькі полісмени викрили крадійку-рецидивістку - 14.11.2018 17:58

Злодійка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за «кишенькові» крадіжки. Вона викрадала не тільки мобільні телефони, гаманці, а й документи, які використовувала для власних цілей.

13-го листопада оперативники Управління карного розшуку у ході проведення оперативно-розшукових заходів, на зупинці міського транспорту, затримали 55-річну жительку Сокирян. Жінка поцупила із рюкзака 18-річної студентки гаманець з грошима та документами, коли та їхала в тролейбусі.

Під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські виявили у зловмисниці викрадені речі потерпілої. Також в сумці злодійки знаходились раніше поцуплені пенсійні посвідчення, які вона використовувала для безоплатного проїзду в транспорті, та два мобільні телефони.

Жінка зізналася у крадіжках. Наразі правоохоронці перевіряють чи не причетна вона до скоєних аналогічних злочинів на території області.

Злодійку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили крадійці про підозру у вчиненні злочинів. Слідство триває.

По даним фактам слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські, вкотре наголошують громадянам бути пильними, коли заходите в транспорт, рюкзаки та сумки тримати в полі свого зору під пильним наглядом. Пам’ятайте, що ваша уважність – основний і чи не єдиний надійний захист від крадіїв.

А якщо вас усе ж таки обікрали кишенькові злодії, не зволікаючи повідомте працівників поліції про крадіжку, зателефонувавши за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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