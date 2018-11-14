Чернівецькі полісмени викрили крадійку-рецидивістку

- 14.11.2018 17:58
Чернівецькі полісмени викрили крадійку-рецидивістку

Злодійка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за «кишенькові» крадіжки. Вона викрадала не тільки мобільні телефони, гаманці, а й документи, які використовувала для власних цілей.

 

 

13-го листопада оперативники Управління карного розшуку у ході проведення оперативно-розшукових заходів, на зупинці міського транспорту, затримали 55-річну жительку Сокирян. Жінка поцупила із рюкзака 18-річної студентки гаманець з грошима та документами, коли та їхала в тролейбусі.

Під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські виявили у зловмисниці викрадені речі потерпілої. Також в сумці злодійки знаходились раніше поцуплені пенсійні посвідчення, які вона використовувала для безоплатного проїзду в транспорті, та два мобільні телефони.

Жінка зізналася у крадіжках. Наразі правоохоронці перевіряють чи не причетна вона до скоєних аналогічних злочинів на території області.

Злодійку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили крадійці про підозру у вчиненні злочинів. Слідство триває.

По даним фактам слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські, вкотре наголошують громадянам бути пильними, коли заходите в транспорт, рюкзаки та сумки тримати в полі свого зору під пильним наглядом. Пам’ятайте, що ваша уважність – основний і чи не єдиний надійний захист від крадіїв.

А якщо вас усе ж таки обікрали кишенькові злодії, не зволікаючи повідомте працівників поліції про крадіжку, зателефонувавши за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки в транспорті чернівці, поліція чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Продан має намір звільнити очільника Чернівцітеплокомуненерго Дитячий садочок №28 в Чернівцях закритий через непрацюючу котельню, що обслуговує даний ДНЗ
- 14.11.2018 16:14
На Буковині відкриють музей космосу імені Каденюка Музей космосу імені Леоніда Каденюка планують відкрити на Кіцманщині, в селі Реваківці.
- 14.11.2018 15:35
Поїд Інтерсіті Будапешт-Мукачево здійснив першу поїздку 14 листопада до Закарпаття, у Мукачеве прибув перший експериментальний потяг Інтерсіті+, який прямував з Будапешту
- 14.11.2018 14:44
В Україну прибув новий посол Угорщини До України прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, про що стало відомо з повідомлення Василя Боднара, заступника міністра закордонних справ України.
- 14.11.2018 13:25
ДТП у Боянах за участі 4 автівок Приблизно о 12:00 в середу, 14 листопада, у селі Бояни сталась аварія з декількома учасниками.
- 14.11.2018 12:51
Захист бізнесменам та споживачам гарантує електронний чек Чернівецька ОДПІ нагадує, що система «Електронний чек», яка реалізується у рамках пілотного проекту Державної
- 14.11.2018 10:58
У дитсадку №24 в Чернівцях замерзають діти В дитячому садочку №24 в Чернівцях у двох групах температура повітря не перевищує 14-15 градусів. Про це повідомляють батьки вихованців садка.
- 14.11.2018 10:29
Ярош підтримав Кошулинського як кандидата в президенти Єдиним кандидатом у президенти України від націоналістичних сил висуватиметься представник ВО Свобода
- 14.11.2018 10:07
Як переселенці можуть голосувати на виборах Внутрішньо переміщені особи також можуть брати участь у виборах в Україні та голосувати за обрану кандидатуру на посаду президента
- 14.11.2018 09:50
Проект угоди про Brexit узгоджено з ЭС - Мей Уряд Великої Британії узгодив проект угоди про вихід країни з Європейського Союзу разом із очільниками блоку
- 14.11.2018 09:33

Всі новини